Την αποπομπή της Ρωσίας από τη G20 ζήτησε ο Ποντολιάκ μετά τις επιθέσεις στο Κίεβο

Ο Μιχάιλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να αποβληθεί από την G20 και άλλους διεθνείς οργανισμούς μετά τις νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων, και κυρίως του Κιέβου, με μια νεκρή.

«Αυτοί που δίνουν εντολή να εξαπολυθούν επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών προκειμένου να παγώσουν άμαχοι και οργανώνουν γενική επιστράτευση για να γεμίσουν το μέτωπο με πτώματα σίγουρα δεν μπορούν να κάθονται στο ίδιο τραπέζι με τους ηγέτες της G20. Έχει έρθει η ώρα να τερματιστεί η ρωσική υποκρισία. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να αποβληθεί από όλους τους οργανισμούς», έγραψε στο Twitter ο Ποντολιάκ.



