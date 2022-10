Κλίτσκο: Μια νεκρή από τις ρωσικές επιθέσεις με drones στο Κίεβο

Το θάνατο μιας γυναίκας από τις ρωσικές επιθέσεις με drones στο Κίεβο ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Η σορός ανασύρθηκε από τα ερείπια βομβαρδισμένου κτιριακού συγκροτήματος, ενώ υπάρχει ένας εγκλωβισμένος και τρεις τραυματίες.

Δεκαοχτώ διασωθέντες ήταν ο προηγούμενος απολογισμός από τις ρωσικές επιθέσεις με drones στο Κίεβο.



«Ως αποτέλεσμα επίθεσης από drones καμικάζι, σημειώθηκε έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Σεφτσένκο της πρωτεύουσας. Προς το παρόν έχουν διασωθεί από αυτό 18 άτομα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο κάτοικοι παραμένουν κάτω από τα ερείπια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται η κατάσβεση κατεστραμμένων κτιριακών υποδομών και η κατεδάφιση μπάζων» ανακοίνωσε ο Ουκρανός δήμαρχος στο telegram.



H ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε τουλάχιστον 26 ρωσικά drones ιρανικής κατασκευής (Shahed-136) τη νύχτα ανακοίνωσε στο μεταξύ η ουκρανική πολεμική αεροπορία. Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός drones που επιτέθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας.

The attack on #Kyiv this morning. pic.twitter.com/4vWEXYurrl