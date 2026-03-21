Με νέο μπαράζ βομβαρδισμών του Ισραήλ σε Λίβανο και Ιράν, και με ομοβροντία πυραύλων της Τεχεράνης εξελίσσεται η Κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση που βρίσκεται περίπου 2.370 μίλια από τις ακτές του Ιράν, αλλά δεν έπληξαν την εγκατάσταση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι ΗΠΑ ήραν τις κυρώσεις σε 140 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδίωξε να μειώσει τις τιμές του φυσικού αερίου. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι υψηλότερες τιμές θα μπορούσαν να διαρκέσουν έως το 2027.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο «περιορισμού» των στρατιωτικών προσπαθειών στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι χιλιάδες ακόμη αμερικανικοί στρατιώτες ήδη κατευθύνονται στην περιοχή. Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πιστεύει τις δηλώσεις του Τραμπ.

Ο Τραμπ αποκάλεσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ «δειλούς» επειδή δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ να ασφαλίσουν το Στενό του Ορμούζ. Υποβάθμισε επίσης τις προοπτικές εκεχειρίας.

Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, η Βρετανία αποφάσισε να παραχωρήσει τις βάσεις στην περιοχή για επιχειρήσεις από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Διαβάστε εδώ τις εξελίξεις των προηγούμενων ωρών στη Μέση Ανατολή

