Ιράν: Αμερικανοϊσραηλινή επίθεση σε εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ

Το ιρανικό συγκρότημα εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ έγινε στόχος αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης το Σάββατο το πρωί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν διατρητικές βόμβες.

Δεν έχει σημειωθεί διαρροή ραδιενέργειας και οι κάτοικοι κοντά στο σημείο δεν διατρέχουν κίνδυνο, προσθέτει το Tasnim.

Οι εγκαταστάσεις στη Νατάνζ ήταν ένας από τους κύριους στόχους στον προηγούμενο 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, στον οποίο τελικά εντάχθηκαν οι ΗΠΑ, και έχουν επίσης γίνει στόχος κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων μαχών.

Νωρίτερα τον Μάρτιο, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι είχαν υποστεί ζημιές μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα στις 28 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

