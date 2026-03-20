Μετά τον πόλεμο στο Ιράν, η παγκόσμια οικονομία δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια

Οι περισσότεροι αναλυτές ορθώς επικεντρώνονται στις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Εκτός από το αυξανόμενο ανθρώπινο κόστος, ο πόλεμος προκάλεσε το μεγαλύτερο εφοδιαστικό σοκ στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου, τόσο σε όγκο, όσο και σε ποσοστό της παγκόσμιας προσφοράς που επηρεάστηκε.

Αλλά εξίσου σημαντικές, αν και λιγότερο ορατές στην παρούσα φάση, είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στην παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν πιθανότατα θα έχει μια κυβέρνηση εχθρική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το τέλος του πολέμου. Ως αποτέλεσμα, ο πολιτικός κίνδυνος που περιβάλλει τον Κόλπο θα προκαλέσει δομικά υψηλότερες τιμές σε πολλούς τομείς, ενισχύοντας τα ποσοστά πληθωρισμού και υποβαθμίζοντας την ελκυστικότητα περαιτέρω επενδύσεων στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση του Ιράν θα παραμείνει σε σκληρή γραμμή. Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι, εκ φήμης, μια αυταρχική προσωπικότητα με στενές διασυνδέσεις με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, την ελίτ και στην ουσία κυρίαρχο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Θα πρέπει να μοιραστεί την εξουσία με άλλους συντηρητικούς, συμπεριλαμβανομένου του Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, προέδρου του κοινοβουλίου, και του στρατηγού Αχμάντ Βαχιντί, επικεφαλής των IRGC. Επιπλέον, η στρατηγική του Ιράν για τον πόλεμο περιελάμβανε πολλαπλά σχέδια διαδοχής για όλες τις βασικές θέσεις, διασφαλίζοντας ότι ακόμη και αν οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ σκοτώσουν την τρέχουσα γενιά ηγετών, άλλοι σκληροπυρηνικοί θα τους αντικαταστήσουν εύκολα και πολύ γρήγορα.

Επομένως, το τέλος του πολέμου είναι απίθανο να οδηγήσει σε μια σταθερή ειρήνη. Αυτή η πραγματικότητα σημαίνει ότι το Στενό του Ορμούζ θα γίνει πηγή γεωπολιτικού κινδύνου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ηγέτες του Ιράν εκτιμούν την επιβίωση του καθεστώτος πάνω απ' όλα, επομένως μπορεί τελικά να συμφωνήσουν να παραιτηθούν από τον εμπλουτισμό ουρανίου και τους βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, αλλά η στρατηγική της πολιτικής τους απέναντι στις ΗΠΑ, ειδικά μετά το αίμα που χύθηκε σε αυτόν τον πόλεμο, θα είναι μια πολιτική εχθρότητας.

Το Ιράν θα εξακολουθεί να παράγει αρκετά drones, νάρκες και ταχύπλοα για να παρενοχλεί ή να βυθίζει δεξαμενόπλοια. Η Τεχεράνη ίσως να μην χρειαστεί καν να πυροβολήσει για να αλλάξουν οι αντιλήψεις των επενδυτών. Από τώρα και στο εξής, οι επενδυτές θα ενεργούν με βάση τη γνώση ότι το Ιράν μπορεί να επιτεθεί ανά πάσα στιγμή και αυτή η νέα αντίληψη θα δημιουργήσει νέα ασφάλιστρα κινδύνου σε κρίσιμους τομείς.

Για παράδειγμα το πετρέλαιο... Δεδομένου ότι περίπου το 25% των παγκόσμιων εξαγωγών αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης διέρχονται από το Στενό, ακόμη και αν υπήρχε βραχυπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός, η τιμή πιθανότατα θα παρέμενε στην περιοχή των 80 δολαρίων ανά βαρέλι για αρκετούς μήνες, τόσο λόγω των προαναφερθέντων ασφαλίστρων κινδύνου όσο και επειδή θα χρειαστεί χρόνος στους παραγωγούς για να αυξήσουν ξανά την παραγωγή. Πριν από τον πόλεμο, πολλοί αναλυτές πίστευαν ότι το Brent θα κυμανθεί γύρω ή κάτω από τα 60 δολάρια ανά βαρέλι φέτος. Λόγω των νέων αντιλήψεων για τον κίνδυνο, τα 9μηνα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου πωλούνται επί του παρόντος γύρω στα 85 δολάρια, πιθανώς αντανακλώντας ένα premium περίπου 25 δολαρίων.

Το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), όπου περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών διέρχεται από το Στενό. Εκτός από το LNG, τα ασφάλιστρα πιθανότατα θα είναι μεγαλύτερα. Αυτό συμβαίνει επειδή η υγροποίηση είναι από μόνη της μια ασταθής διαδικασία. Το LNG δεν μπορεί καν να παραχθεί με ασφάλεια, πόσο μάλλον να εξαχθεί, εάν οι βομβαρδισμοί λαμβάνουν χώρα κοντά στο εργοστάσιο. Η κρατική εταιρεία LNG του Κατάρ, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο, είχε σταματήσει την παραγωγή στο συγκρότημά της στο Ρας Λαφάν ακόμη και πριν αυτό υποστεί ζημιές χθες από πυραυλική επίθεση. Σε αντίθεση με το πετρέλαιο, οι αγορές φυσικού αερίου είναι περιφερειακές: οι ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου, όπως και οι τιμές spot LNG. Μια ακόμη μεγαλύτερη άνοδος έχει σημειωθεί στις ασιατικές αγορές. Η Ασία ειδικότερα δεν έχει εξαιρετικές εναλλακτικές λύσεις για διαφοροποίηση από το LNG του Κατάρ.

Μια μόνιμη απειλή από το Ιράν θα πλήξει επίσης τους παγκόσμιους τομείς λιπασμάτων και τροφίμων. Περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου λιπασμάτων διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ. Οι τιμές των λιπασμάτων έχουν ήδη αυξηθεί απότομα, με την ουρία και άλλα αζωτούχα προϊόντα να έχουν αυξηθεί κατά περίπου 25-30% σε ορισμένες αγορές και πιθανότατα θα αυξηθούν περαιτέρω. Οι τιμές των γεωργικών προϊόντων έχουν επίσης κινηθεί υψηλότερα, με το καλαμπόκι να έχει αυξηθεί κατά 6% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα και το σιτάρι στο υψηλότερο επίπεδό του από τα μέσα του 2024.

Οι αγορές αλουμινίου λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Οι χώρες του Κόλπου αντιπροσωπεύουν το 9% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου. Η παραγωγή αλουμινίου χρησιμοποιεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι ευαίσθητη στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και η τιμή του μετάλλου επηρεάζεται επίσης από σημεία συμφόρησης στη ναυτιλία, όπως το Στενό του Ορμούζ.

Και όλα αυτά τα νέα ασφάλιστρα κινδύνου θα προκαλέσουν υψηλότερες τιμές παγκοσμίως, κάτι που με τη σειρά του θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό.

Τέλος, οι χώρες του Κόλπου - με κυριότερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ - θα δυσκολευτούν τους επόμενους μήνες να ανακτήσουν τη φήμη τους ως ασφαλές επενδυτικό κλίμα. Αυτές οι αγορές είναι κεντρικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις όχι μόνο σε υδρογονάνθρακες, αλλά και στην τεχνητή νοημοσύνη, την άμυνα και άλλους τομείς. Οι επενδυτές πηγαίνουν μόνο σε ασφαλές περιβάλλον. Κάποτε ήταν αδιανόητες εικόνες, αλλά σήμερα συμβαίνουν. Οι φωτιές και οι βομβαρδισμοί σε εγκαταστάσεις ενέργειας και επιχειρήσεις, θα επηρεάσουν καθοριστικά το επενδυτικό κλίμα.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι ήδη εμφανές. Η χρηματιστηριακή αγορά του Ντουμπάι έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα από την έναρξη του πολέμου, με πτώση άνω του 15%. Η Emaar Properties, μια εταιρεία που αποτελεί δείκτη εισηγμένης αγοράς για τον τομέα των ακινήτων στο Ντουμπάι, έχει υποχωρήσει κατά 30% την ίδια περίοδο. Η περιοχή θα ανακάμψει σε κάποιο βαθμό. Οι ΗΠΑ πιθανότατα θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση και η αυξημένη περιφερειακή ολοκλήρωση είναι πιθανή μετά τον πόλεμο. Αλλά θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να αποκατασταθεί ο Κόλπος ως ένα από τα ασφαλή καταφύγια στον κόσμο για το παγκόσμιο κεφάλαιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.