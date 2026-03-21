Προπαγανδιστικό βίντεο δημιουργημένο με Τεχνητή Νοημοσύνη δείχνει ιρανικό πύραυλο να χτυπά το αμερικανικό μαχητικό F-35. Το βίντεο δημοσιεύτηκε το Σάββατο στο κανάλι των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς το πλήγμα αποτελεί ζήτημα γοήτρου για την Τεχεράνη. Το βίντεο είναι στα αγγλικά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Ο πύραυλος που φέρεται να έπληξε το αμερικανικό F-35A την Πέμπτη είναι o Qaem-118 (ή Ghaem-118). Πρόκειται για το πιο πρόσφατο «καμάρι» της ιρανικής αεράμυνας, καθώς το σύστημα αυτό παρουσιάστηκε επίσημα πρόσφατα.



Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο σύστημα αεράμυνας μικρού βεληνεκώς (SHORAD), το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για να αντιμετωπίζει «δύσκολους» στόχους. Συνδυάζει ραντάρ, ηλεκτρο-οπτικούς αισθητήρες και υπέρυθρη ιχνηλάτηση (IR). Αυτό το κάνει εξαιρετικά επικίνδυνο για stealth αεροσκάφη, καθώς μπορεί να τα εντοπίσει από τη θερμότητά τους ακόμα και αν δεν εμφανίζονται στο ραντάρ.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή



Έχει εμβέλεια περίπου 25 χιλιομέτρων, λειτουργώντας ως η «τελευταία γραμμή άμυνας» πάνω από ευαίσθητους στόχους (όπως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ).



Παράλληλα, είναι τοποθετημένο πάνω στο τακτικό όχημα Aras-3, κάτι που του επιτρέπει να αλλάζει θέση γρήγορα και να αποφεύγει τον εντοπισμό από δορυφόρους.



Το F-35 φαίνεται ότι πετούσε σε χαμηλό ή μεσαίο υψόμετρο πάνω από το κεντρικό Ιράν. Το Qaem-118 φέρεται να λειτούργησε σε «σιωπηλή λειτουργία» (χωρίς να εκπέμπει ραντάρ), περιμένοντας το αεροσκάφος να μπει στην εμβέλεια των θερμικών του αισθητήρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.