Η αστυνομία της Πολωνίας συνέλαβε έναν Ρώσο πολίτη που καταζητείται σε σχέση με απάτη και ξέπλυμα χρήματος την περίοδο που διηύθυνε ένα μεγάλο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση.

Ο άνδρας που κατονομάζεται μόνο ως Ντμίτρι Β. σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, συνελήφθη βάσει ενός αιτήματος έκδοσής του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Ο Ντμίτρι Β. θεωρείται ύποπτος για πολλές απάτες, μεταφορές χρημάτων και ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με την λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο», αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

«Για τα εγκλήματα για τα οποία ο συλληφθείς θεωρείται ύποπτος, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως 20 έτη».

Η πολωνική ημερησία εφημερίδα Rzeczpospolita γράφει ότι ο Ντμίτρι Β. διεύθυνε την WEX, η οποία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στην Ρωσία έως την χρεοκοπία του το 2018.

«Ο άνδρας τελεί υπό κράτηση αναμένοντας την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας σε σχέση με την έκδοσή του στις ΗΠΑ», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

