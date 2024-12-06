Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας ακύρωσε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της χώρας, λίγες ημέρες αφότου υπήρξαν αναφορές πως η Ρωσία διεξήγαγε συντονισμένη διαδικτυακή εκστρατεία για την προώθηση του ακροδεξιού υποψηφίου που κέρδισε τον πρώτο γύρο.

Η απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου - η οποία είναι τελεσίδικη - ελήφθη την Παρασκευή, αφού ο πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις υποστήριξε πως υπάρχουν πληροφορίες ότι η Ρωσία διεξήγαγε μια εκτεταμένη εκστρατεία μέσω social media για την προώθηση του Καλίν Γκεοργκέσκου.

Ο 62χρονος Γκεοργκέσκου ήταν αουτσάιντερ. Σε δηλώσεις του είχε αναφέρει πως θα βάλει τέλος στη ρουμανική βοήθεια προς την Ουκρανία εναντίον της ρωσικής εισβολής. Παράλληλα, είχε εκφράσει και την υποστήριξή του στον Βλαντιμίρ Πούτιν, αποκαλώντας τον «αληθινό ηγέτη και πατριώτη».

Το Δικαστήριο «ακυρώνει ολόκληρη τη διαδικασία εκλογής Ρουμάνου προέδρου» για να «διασφαλίσει την εγκυρότητα και τη νομιμότητα» των εκλογών και απαιτεί να ξαναδιεξαχθεί «ολόκληρη η εκλογική διαδικασία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών επρόκειτο να διεξαχθεί μεθαύριο Κυριακή και η ψηφοφορία για αυτόν τον δεύτερο γύρο βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.

«Η εκλογική διαδικασία για την εκλογή προέδρου της Ρουμανίας θα ξαναγίνει από την αρχή και η κυβέρνηση θα ορίσει νέα ημερομηνία και... χρονοδιάγραμμα για τα απαραίτητα βήματα», τόνισε το Δικαστήριο.

Στον πρώτο γύρο, ο ακροδεξιός αντιευρωπαίος και φιλορώσος υποψήφιος Καλίν Γκεοργκέσκου ήρθε πρώτος προς έκπληξη όλων και δεύτερη η Έλενα Λασκόνι, κεντροδεξιά δήμαρχος μιας μικρής πόλης. Η τελευταία καταδίκασε σφόδρα την απόφαση του Δικαστηρίου, λέγοντας ότι οι εκλογές θα έπρεπε να γίνουν, σεβόμενο τη βούληση του ρουμανικού λαού.

Οι δυο τους θα ήταν αντίπαλοι στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ο νυν πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις, του οποίου η θητεία λήγει στις 21 Δεκεμβρίου, δήλωσε μετά την απόφαση του Δικαστηρίου ότι θα παραμείνει στο πόστο του μέχρι την εκλογή νέου προέδρου. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιοχάνις θα διορίσει πρωθυπουργό - μετά τις βουλευτικές εκλογές της 1ης Δεκεμβρίου - για να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, η οποία θα αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα των επαναληπτικών προεδρικών εκλογών.

Ο Ρουμάνος πρωθυπουργός Μαρσέλ Τσολάκου δήλωσε παράλληλα ότι η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν «η μόνη σωστή απόφαση» αφού αποχαρακτηρισμένα έγγραφα απέδειξαν ρωσική ανάμιξη.

Ρουμάνοι εισαγγελείς τόνισαν σήμερα ότι άνοιξαν έρευνα για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο που σχετίζονται με την εκστρατεία του ακροδεξιού προεδρικού υποψηφίου Καλίν Γκεοργκέσκου.

Σύμφωνα με έγγραφα που αποχαρακτηρίστηκαν από το ανώτατο συμβούλιο ασφαλείας της Ρουμανίας, ο Γκεοργκέσκου είχε προωθηθεί μαζικά από την πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης Tik Tok μέσω λογαριασμών σε συντονισμό, αλγορίθμων με συστάσεις και πληρωμένης προώθησης. Ο Γκεοργκέσκου είχε δηλώσει μηδενικές δαπάνες στην εκστρατεία. Σύμφωνα με τα έγγραφα, υπήρξαν επίσης κυβερνοεπιθέσεις σε μια εκστρατεία που δείχνει ένα ξένο κράτος. Η Ρωσία αρνήθηκε ότι παρενέβη και το Tik Tok ανέφερε ότι δεν επεφύλαξε προνομιακή μεταχείριση στον Γκεοργκέσκου.

Τα ακροδεξιά κόμματα κατέγραψαν καλές επιδόσεις στις ρουμανικές βουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής, αν και οι κυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες που κατέγραψαν πρωτιά θα δυσκολευτούν να σχηματίσουν μια φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση συνασπισμού.

Το Δικαστήριο δεν αμφισβήτησε την ακεραιότητα των βουλευτικών εκλογών.

Οι ανησυχίες των ΗΠΑ και η απάντηση της Ρωσίας

Πριν λίγες μέρες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε πως η Ουάσινγκτον ανησυχεί για την αναφορά του ρουμανικού συμβουλίου ασφαλείας «περί ρωσικής ανάμιξης σε κακόβουλη δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο η οποία είναι σχεδιασμένη για να επηρεάσει την ακεραιότητα της ρουμανικής εκλογικής διαδικασίας».

«Η σκληρά κερδισμένη πρόοδος της Ρουμανίας για να ενταχθεί στη διατλαντική κοινότητα δεν μπορεί να αντιστραφεί από ξένους παράγοντες που επιδιώκουν να στρέψουν την εξωτερική πολιτική της Ρουμανίας μακριά από τις δυτικές συμμαχίες της», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο σε δήλωση που εξέδωσε.

«Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην αμερικανική συνεργασία ασφαλείας με τη Ρουμανία, ενώ ενδεχόμενη απόφαση για τον περιορισμό ξένων επενδύσεων θα αποθάρρυνε εταιρείες των ΗΠΑ να συνεχίσουν να επενδύουν στη Ρουμανία», σημείωσε.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά όλες τις εχθρικές επιθέσεις, τις οποίες θεωρούμε εντελώς αβάσιμες», απάντησε με τη σειρά της η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα σε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας «ολοένα και πιο παράλογες κατηγορίες» σε βάρος της Μόσχας.

Η Ζαχάροβα κατήγγειλε ένα κλίμα «πρωτοφανούς αντιρωσικής υστερίας», καλώντας τις ρουμανικές αρχές να «σταματήσουν να φουσκώνουν τη 'ρωσική απειλή' προκειμένου να χειραγωγούν την κοινή γνώμη».

Πηγή: skai.gr

