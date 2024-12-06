Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυραύλους Oreshnik ζήτησε ο Λουκασένκο από τον Πούτιν - Πιθανή παράδοση το 2025

Προηγήθηκε αίτημα του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τους πυραύλους Oreshnik

Putin - Lukasenko

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αναπτύξει το σύστημα βαλλιστικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς Oreshnik στη Λευκορωσία το δεύτερο εξάμηνο του 2025, ανέφεραν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Πούτιν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στο Μινσκ. Ανέφερε ότι η Λευκορωσία θα καθορίσει τους στόχους των πυραύλων Oreshnik που θα αναπτυχθούν στο έδαφός της.

Η Ρωσία εκτόξευσε τον πύραυλο Oreshnik σε μία πόλη της Ουκρανίας τον περασμένο μήνα. Ο Πούτιν χαρακτήρισε την εκτόξευση ως μια πρώτη δοκιμή του όπλου σε συνθήκες μάχης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία λευκορωσία Βλαντίμιρ Πούτιν Αλεξάντερ Λουκασένκο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark