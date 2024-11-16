Μασκ: Επενδυτές αποσύρουν την αγωγή εναντίον του για χειραγώγηση του dogecoin

Επενδυτές σε κρυπτονομίσματα αποσύρουν την προσφυγή τους κατά του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ για απάτη και κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών, αλλά και τις προσπάθειες επιβολής κυρώσεων στους δικηγόρους του Μασκ για φερόμενη παρέμβαση στην έφεση που είχαν ασκήσει, απαιτώντας μεταξύ άλλων την πληρωμή των υπέρογκων νομικών αμοιβών τους.

Οι επενδυτές κατηγόρησαν τον Μασκ ότι έκανε αναρτήσεις στο Χ (πρώην Twitter), πλήρωνε influencers, έκανε εμφανίσεις στην τηλεόραση, καθώς και άλλα «διαφημιστικά κόλπα» για να προωθήσει το κρυπτονόμισμα dogecoin που σε μεγάλο βαθμό διαχειρίζεται ο ίδιος ή η εταιρεία Tesla, της οποίας είναι ιδιοκτήτης.

Στην απόφασή της 29ης Αυγούστου, το δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι οι επενδυτές τελικά δεν ήταν σε θέση να αποδείξουν την οικονομική απάτη βασιζόμενοι αποκλειστικά στα tweets του Μάσκ , συμπεριλαμβανομένης αυτής που ισχυριζόταν ότι το dogecoin θα ήταν το μελλοντικό νόμισμα της Γης και θα μπορούσε να πετάξει στο φεγγάρι από την εταιρεία του SpaceX. Ο δικαστής είπε επίσης ότι δεν κατανοούσε τη χειραγώγηση της αγοράς και τις εμπιστευτικές συναλλαγές που ισχυρίζονταν οι επενδυτές.

Οι επενδυτές αρχικά είχαν ζητήσει αποζημίωση ύψους 258 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και τροποποίησαν την καταγγελία τους τέσσερις φορές μέσα σε δύο χρόνια.

Την Τρίτη, ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον Μασκ να ηγηθεί ενός νέου υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (Department of Government Efficiency), του οποίου το ακρωνύμιο απηχεί το όνομα του dogecoin.

Πηγή: skai.gr

