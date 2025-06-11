Πολωνία: Η κυβέρνηση Τουσκ κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση συνασπισμού της Πολωνίας κέρδισε ψήφο εμπιστοσύνης την Τετάρτη, μια εξέλιξη που ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι ευελπιστεί πως θα δώσει νέα δυναμική στο υπουργικό του συμβούλιο, το οποίο είχε κλονιστεί μετά την ήττα στις προεδρικές εκλογές.

Η κυβέρνηση έλαβε 243 ψήφους υπέρ και 210 κατά.

Ο Ντόναλντ Τουσκ, κάλεσε σε ψήφο εμπιστοσύνης, μετά την ήττα του πολιτικού του στρατοπέδου στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές.

Στην Πολωνία, ο πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να ασκεί βέτο στη νομοθεσία, και ο Ναβρότσκι, συντηρητικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αντιτίθεται σε μια ομοσπονδιακή Ευρώπη και στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, αναμένεται να συνεχίσει να αξιοποιεί αυτή την εξουσία, όπως έκανε και ο συντηρητικός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα κατά τους πρώτους 18 μήνες της θητείας του Ντόναλντ Τουσκ.

Ο συνασπισμός του Τουσκ δεν διαθέτει επαρκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να ανατρέπει προεδρικά βέτο, γεγονός που περιορίζει τη νομοθετική του ισχύ. Αν και αυτό δεν αλλάζει, η ανανέωση της ψήφου εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο δίνει στην κυβέρνηση Τουσκ πλεονέκτημα κινήσεων και πολιτική ώθηση έστω και προσωρινά.

Ο Τουσκ ανακοίνωσε επίσης ότι θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου τον Ιούλιο.



Πηγή: skai.gr

