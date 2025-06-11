Πολωνία: Η κυβέρνηση Τουσκ κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση συνασπισμού της Πολωνίας κέρδισε ψήφο εμπιστοσύνης την Τετάρτη, μια εξέλιξη που ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι ευελπιστεί πως θα δώσει νέα δυναμική στο υπουργικό του συμβούλιο, το οποίο είχε κλονιστεί μετά την ήττα στις προεδρικές εκλογές.
Η κυβέρνηση έλαβε 243 ψήφους υπέρ και 210 κατά.
Ο Ντόναλντ Τουσκ, κάλεσε σε ψήφο εμπιστοσύνης, μετά την ήττα του πολιτικού του στρατοπέδου στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές.
Στην Πολωνία, ο πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να ασκεί βέτο στη νομοθεσία, και ο Ναβρότσκι, συντηρητικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αντιτίθεται σε μια ομοσπονδιακή Ευρώπη και στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, αναμένεται να συνεχίσει να αξιοποιεί αυτή την εξουσία, όπως έκανε και ο συντηρητικός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα κατά τους πρώτους 18 μήνες της θητείας του Ντόναλντ Τουσκ.
Ο συνασπισμός του Τουσκ δεν διαθέτει επαρκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να ανατρέπει προεδρικά βέτο, γεγονός που περιορίζει τη νομοθετική του ισχύ. Αν και αυτό δεν αλλάζει, η ανανέωση της ψήφου εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο δίνει στην κυβέρνηση Τουσκ πλεονέκτημα κινήσεων και πολιτική ώθηση έστω και προσωρινά.
Ο Τουσκ ανακοίνωσε επίσης ότι θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου τον Ιούλιο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.