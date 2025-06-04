Πολωνία: Εντοπίστηκαν εμπορευματοκιβώτια με όπλα και πυρομαχικά στα σύνορα με την Ουκρανία

Εμπορευματοκιβώτια που περιείχαν πυρομαχικά και όπλα βρέθηκαν σε ένα πολωνικό χωριό κοντά στα ουκρανικά σύνορα και αυτά ήταν πιθανώς αποθέματα μιας ιδιωτικής εταιρείας που είχαν προορισμό την Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας.

Ο ιδιωτικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας TV Republika μετέδωσε ότι οκτώ κοντέινερ που περιείχαν όπλα βρέθηκαν σε ένα διάδρομο προσγειώσεως στην πόλη Λάσκι.

«Τα εμπορευματοκιβώτια με τα πυρομαχικά και τα όπλα που βρέθηκαν στην πόλη Λάσκι στην περιοχή Ποντκαρπάτσιε ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ιδιοκτησία του πολωνικού στρατού», τόνισε το πολωνικό υπουργείο Άμυνας με ανάρτηση στο X. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλίζουν τον χώρο και τον εξοπλισμό».

Ο εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών, Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τα εν λόγω όπλα φέρεται να είναι αντιαεροπορικά όπλα, ότι ήταν μέρος του αποθέματος μιας ιδιωτικής εταιρείας και ότι πιθανότατα έπρεπε να παραδοθούν στην Ουκρανία.

Ο Ντομπρζίνσκι ανέφερε ότι δεν υπάρχει σωστή εποπτεία σε τέτοιου είδους όπλα, χαρακτηρίζοντας το γεγονός αυτό «σκάνδαλο».

Η Πολωνία έχει γίνει βασικός κόμβος για τη διανομή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Πηγή: skai.gr

