Ο Ίλον Μασκ κατηγόρησε την Τρίτη τον πρόεδρο Τραμπ για το φορολογικό νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι θα διογκώσει περαιτέρω το ήδη εξωφρενικά μεγάλο χρέος των ΗΠΑ.

Πηγές κοντά στον Μασκ, υποστηρίζουν ότι ήταν απογοητευμένος που δεν κατάφερε να κερδίσει ευνοϊκή μεταχείριση από το φορολογικό νομοσχέδιο.

Η ανάρτηση του Mασκ στο X που αποκάλεσε το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Trump «αηδιαστικό έκτρωμα» δαπανών, αιφνιδίασε την ομάδα του Τραμπ όταν αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο Μασκ είχε επικρίνει και στο παρελθόν το νομοσχέδιο που υπογράφει ο Τραμπ, αλλά πριν από το απόγευμα της Τρίτης η ρητορική του ήταν πολύ πιο συγκρατημένη και ήπια.

Παρόλα αυτά, Μασκ και Τραμπ παραμένουν φίλοι και σύμμαχοι, ανέφεραν στο Axios δύο άτομα που έχουν συχνή επικοινωνία και με τους δύο. Αλλά υποστήριξαν ότι ο Τραμπ ενοχλήθηκε κάπως από το «σαμποτάζ» του Μασκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα 4 σημεία καμπής

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη σχέση Τραμπ - Μασκ, φαίνεται να υπάρχουν τέσσερα σημεία καμπής που οδήγησαν στην καυστική επίθεση του δεύτερου.

Αρχικά, η νομοθεσία περικόπτει την έκπτωση φόρου για τα ηλεκτρικά οχήματα που βοηθά τις αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Tesla του Μασκ. Μέχρι τα τέλη Απριλίου, η εταιρεία του είχε δαπανήσει τουλάχιστον 240.000 δολάρια για να ασκήσει πιέσεις υπέρ της πίστωσης και άλλων εταιρικών θεμάτων.

Ενας δεύτερος λόγος ήταν η απομάκρυνσή του από τον Λευκό Οίκο. Ο Μασκ είχε προσπαθήσει να παραμείνει σε αυτόν τον ρόλο πέρα από το χρονικό όριο των 130 ημερών που ορίζει ο νόμος για την άμισθη συμβουλευτική θέση. Αλλά τελικά, οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστήριξαν ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να υπηρετεί με αυτή την ιδιότητα.

Ο Μασκ ήθελε επίσης, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να χρησιμοποιήσει το δορυφορικό του σύστημα Starlink για τον εθνικό έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, ανέφεραν οι πηγές. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ το απέρριψε λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και για τεχνολογικούς λόγους. «Δεν μπορεί η εναέρια κυκλοφορία να εκτελείται μόνο από δορυφόρους», δήλωσε η δεύτερη πηγή.

Η σταγόνα όμως που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Μασκ, ήταν η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου, για τον μη διορισμό του Τζάρεντ Άιζακμαν, ενός συμμάχου του Μασκ, στη θέση του διοικητή της NASA. Μετά την απόσυρση του διορισμού του Άιζακμαν, διαδόθηκε γρήγορα στον Λευκό Οίκο ότι πίσω από την απόφαση βρισκόταν ο Sergio Gor - ο διευθυντής του Γραφείου Προεδρικού Προσωπικού που είχε συγκρουστεί στο παρελθόν με τον Μασκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.