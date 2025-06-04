Νέες δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs δείχνουν τα ρωσικά βομβαρδιστικά που έχουν υποστεί ζημιές μετά την ουκρανική επίθεση με πάνω από 100 drones σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις την Κυριακή, που έφερε την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης».

Σε μία έγχρωμη δορυφορική εικόνα φαίνεται η αεροπορική βάσης Belaya στη νότια Ρωσία - περίπου 4.000 χλμ. (2.500 μίλια) από τα ουκρανικά σύνορα και τουλάχιστον τρία Tupolev Tu-95, ένα είδος ρωσικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους μεγάλης εμβέλειας, να έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με το BBC.

Στην αρχική τους εκτίμηση πριν από την κυκλοφορία αυτών των νέων εικόνων, ειδικοί άμυνας δήλωσαν στο BBC Verify ότι το αεροσκάφος πιθανότατα είχε καταστραφεί.

Στην άκρη του διαδρόμου προσγείωσης, πολλά άλλα βομβαρδιστικά αεροσκάφη φαίνεται επίσης να έχουν χτυπηθεί. Η πλήρης έκταση της ζημιάς παραμένει ασαφής, ωστόσο φαίνονται σημάδια από τη φωτιά και αλλαγές μέσα και γύρω από αυτά τα αεροσκάφη.

Μια άλλη εικόνα του αεροδρομίου δείχνει κατεστραμμένα αεροσκάφη κοντά στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης.

Σημειώνεται πως η ουκρανική επιχείρηση που έφερε την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης» ήταν η μεγαλύτερη επίθεση των Ουκρανών τόσο βαθιά στη ρωσική επικράτεια. Κατέστρεψε 40 ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη σε τέσσερις διαφορετικές ρωσικές βάσεις: στο Ντιαγκίλεβο της επαρχίας Ριαζάν, στο Ιβάνοβο της ομώνυμης περιφέρειας, στο Ολένιεγκορσκ της περιφέρειας Μουρμάνσκ στον αρκτικό κύκλο, αλλά και για πρώτη φορά σε απόσταση 5.500 χιλιομέτρων από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, στη βάση Μπελάγια, στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας.

Όπως εξήγησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χρησιμοποιήθηκαν 117 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία έπληξαν το 34% των αεροσκαφών που μεταφέρουν πυραύλους Κρουζ.

Πώς έγινε η επιχείρηση

Σύμφωνα με πηγές, το πρώτο κύμα drones στάλθηκε στη ρωσική επικράτεια ακολουθούμενο από κινητά ξύλινα κοντέινερ. Μόλις έφτασαν σε ρωσικό έδαφος, τα ντρόουν «κρύφτηκαν» σε αυτά τα κοντέινερ, που πλέον είχαν τοποθετηθεί σε φορτηγά, που οδηγήθηκαν σε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μεταξύ τους.

Τη στιγμή της επίθεσης, τα κοντέινερ άνοιξαν με τηλεχειρισμό, επιτρέποντας στα ντρόουν να απογειωθούν σχεδόν ταυτόχρονα και να χτυπήσουν αεροπορικές βάσεις καταστρέφοντας ανάμεσά τους και στρατηγικά βομβαρδιστικά Τουπόλεφ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συνεχάρη τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), Βασίλ Μαλιούκ «για το απολύτως λαμπρό αποτέλεσμα» της συντονισμένης και πρωτοφανούς επιχείρησης που προετοιμάζονταν για περισσότερο από ενάμιση χρόνο, υπογραμμίζοντας πως όσοι εμπλέκονταν σε αυτή απομακρύνθηκαν από το ρωσικό έδαφος προτού ξεκινήσει αλλά και πως ένα από τα σημεία απ’ όπου είχε προετοιμαστεί η επίθεση, βρισκόταν «ακριβώς δίπλα από το γραφείο» των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας (FSB)».

7 δισ. η ζημιά

Σύμφωνα με την SBU η επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης» αναμένεται να στοιχίσει στη Ρωσία επτά δισεκατομμύρια δολάρια και εάν κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί τότε θα πρόκειται για την πιο καταστροφική επίθεση των Ουκρανών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη του πολέμου.

Ήδη οι Ουκρανοί συγκρίνουν την επιχείρηση με άλλες στρατιωτικές τους επιτυχίες από την έναρξη του πολέμου, όπως τη βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, Moskva αλλά και τον βομβαρδισμό της γέφυρας του Κερτς που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία και αποτέλεσε χτύπημα στο γόητρο του Ρώσου προέδρου, Πούτιν.

Από την πλευρά της η Μόσχα επιβεβαίωσε τα χτυπήματα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» σε πέντε και όχι σε τέσσερις περιοχές, όπως είχε ανακοινώσει η SBU, προσθέτοντας και τη βάση στο Αμουρ, σημειώνοντας πως αρκετά αεροσκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα με τις πρώτες συλλήψεις ατόμων που συμμετείχαν στην επιχείρηση να είναι γεγονός.

