Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης κορυφής μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Ρώσος αξιωματούχος και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι η ρωσική πλευρά έχει διαβιβάσει τη θέση του Κρεμλίνου και ότι μια συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών είναι πιθανή.

«Μια τέτοια συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Μόσχα ενδέχεται να επεξεργάζεται σχέδια για επικείμενη συνάντηση μεταξύ των ηγετών.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας ανέφερε ότι το Κίεβο προτείνει άνευ όρων κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 έως 60 ημερών.

Ο Μεντίνσκι ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο ανταλλαγής περίπου 1.200 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά, ενώ αποκάλυψε ότι η Ρωσία εργάζεται για την επιστροφή 339 παιδιών στην Ουκρανία, τα οποία, όπως είπε, «σώθηκαν από Ρώσους στρατιώτες».

Ο Μεντίνσκι, καταλήγοντας, διαμήνυσε ότι σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα των συνομιλιών «η μπάλα για τα υπόλοιπα ζητήματα βρίσκεται στο γήπεδο της Ουκρανίας».

Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν πρέπει να υποκύψει στις «εγκληματικές προκλήσεις» της Ουκρανίας

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ επιβεβαίωσε ότι οι άμεσες συνομιλίες αποδίδουν, σημειώνοντας ότι «και οι δύο γύροι έφεραν συγκεκριμένα αποτελέσματα» και υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης διαύλων επικοινωνίας, παρά τις «προκλήσεις».

Ωστόσο, επέκρινε ωστόσο τον Ζελένσκι για την άρνησή του να δεχθεί παύση δύο-τριών ημερών για την περισυλλογή νεκρών στρατιωτών.

Επίσης, ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν πρέπει να υποκύψει στις «εγκληματικές προκλήσεις» της Ουκρανίας, αλλά να χρησιμοποιήσει τις διαπραγματεύσεις και κάθε διαθέσιμο μέσο για την επίτευξη των στόχων της στρατιωτικής επιχείρησης.

Θετική ήταν η απάντηση του Ρώσου προέδρου στις δηλώσεις του Λαβρόφ, ο οποίος δήλωσε ότι «συμφωνώ με αυτό».

Η Ουκρανία πίσω από τις εκρήξεις σε γέφυρες

Ο επικεφαλής της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσίας, Αλεξάντρ Μπαστρίκιν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας ευθύνονται για τις ανατινάξεις γεφυρών το περασμένο Σαββατοκύριακο στις περιοχές Μπριάνσκ και Κουρσκ, τις οποίες χαρακτήρισε τρομοκρατικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τον Μπαστρίκιν, οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο επτά ανθρώπων και των τραυματισμό άλλων 115, ενώ ανέφερε ότι οι μηχανισμοί ελέγχου των εκρηκτικών κατασκευάστηκαν στην Ουκρανία και τα εκρηκτικά ήταν ξένης προέλευσης.

Το Κίεβο μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες για τις επιθέσεις στις σιδηροδρομικές υποδομές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.