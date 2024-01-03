Πολωνία: Ενδεχόμενη προβοκάτσια η παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου από ρωσικό πύραυλο στις 29 Δεκεμβρίου

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας της Πολωνίας δεν απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο προβοκάτσιας σχετικά με την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου στις 29 Δεκεμβρίου από αντικείμενο που η Βαρσοβία αναγνώρισε ως ρωσικό πύραυλο.

«Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ούτε οι σύμμαχοί μας μπορούν να το αποκλείσουν», είπε ο Γιάτσεκ Σιβιέρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου να μην ήταν τυχαία αλλά σκόπιμη προκλητική ενέργεια.

«Είναι δύσκολο να υποθέσει κανείς ότι μια διείσδυση σε βάθος 40 χιλιομέτρων από τα σύνορα της Πολωνίας ήταν τυχαία. Αυτού του είδους η τροχιά παραβιάζει κατάφωρα τον εθνικό εναέριο χώρο», δήλωσε.

Πολωνοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο τέλος Δεκεμβρίου ότι ένα αντικείμενο που αναγνωρίστηκε ως ρωσικός τηλεκατευθυνόμενος πύραυλος παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο την 29η Δεκεμβρίου από την πλευρά των ουκρανικών συνόρων, προτού εξέλθει τρία λεπτά αργότερα.

Ο ρώσος επιτετραμμένος στη Βαρσοβία Αντρέι Όρντας, ο οποίος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας, δήλωσε ότι δεν έλαβε καμία απόδειξη περί παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Ο Σιβιέρα εκτίμησε πως δεν ήταν τυχαία η στιγμή, δεδομένης της αλλαγής σκυτάλης στην κυβέρνηση της Πολωνίας και στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. «Η ηγεσία του Κρεμλίνου γνωρίζει ότι, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία στην Πολωνία, τα ηνία αναλαμβάνει μια κυβέρνηση που δεν βρισκόταν στην εξουσία εδώ και οκτώ χρόνια», είπε. «Για αυτόν τον λόγο, ο κίνδυνος από τέτοιες δοκιμασίες είναι υψηλός», συμπλήρωσε.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας δεν έκρυψε επίσης την ανησυχία του για τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στη λειτουργία του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού (GPS) στην Πολωνία και σε άλλες χώρες της Βαλτικής, τα οποία όμως δεν φάνηκαν να επηρεάζουν το αντίστοιχο σύστημα GLONASS που χρησιμοποιεί η Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.