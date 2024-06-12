Έκκληση στα αντίπαλα κόμματα και από τις δύο πλευρές του πολιτικού κέντρου να ενωθούν μαζί του για να σχηματίσουν μια δημοκρατική συμμαχία ενάντια στην ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN) της Μαρίν Λεπέν στις επερχόμενες πρόωρες βουλευτικές εκλογές απεύθυνε ο πρόεδρος της Γαλλίας ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν τέλος του μήνα αναγνωρίζοντας παράλληλα τα λάθη του, λέγοντας ότι οι Γάλλοι είχαν εκφράσει την αγανάκτησή τους, αλλά ένιωσαν ότι δεν ακούγονταν.

Όπως ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν είπε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, η διάλυση του γαλλικού κοινοβουλίου και η ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών ήταν η μόνη πιθανή απάντηση στην ισχυρή επίδειξη της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές του περασμένου Σαββατοκύριακου προκειμένου όπως είπε να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

«Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν ξεκάθαρο και κανείς δεν μπορεί να το αγνοήσει» υπογράμμισε ο Μακρόν και πρόσθεσε ότι «η επιστροφή στον κυρίαρχο λαό είναι, κατά τη γνώμη μου, η μόνη ρεπουμπλικανική απόφαση σε αυτό το πλαίσιο».

«Δε θέλω να παραδώσω τα κλειδιά της εξουσίας στην ακροδεξιά το 2027, γι΄αυτό προκήρυξα πρόωρες εκλογές» είπε.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση προς την ακροδεξιά λέγοντας ότι «ακροδεξιά σημαίνει έξοδο από το ΝΑΤΟ και ασάφεια ως προς τη Ρωσία».

Αντίθετα, είπε «το προεδρικό στρατόπεδο έχει ένα συνεκτικό όραμα για την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τη θέση της Γαλλίας στην Ευρώπη».

Δεσμεύτηκε να φανεί πιο αποφασιστικός σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η ασφάλειας και η δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι μια ακροαριστερά επιρρεπής στον αντισημιτισμό θα ήταν πολύ πιο «χαλαρή», ενώ η ακροδεξιά θα καταστρέψει το συνταγματικό κράτος δικαίου της Γαλλίας.

Ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί αν το κόμμα του «Αναγέννηση» δεν κερδίσει στις επικείμενες εκλογές.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Μακρόν έκανε λόγο για επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες ενώ όπως τόνισε «οι προτάσεις των άλλων κομμάτων για τις συντάξεις σημαίνουν την πτώχευση του συνταξιοδοτικού συστήματος».

Επιβεβαίωσε ακόμη, το έργο κατασκευής οκτώ νέων πυρηνικών αντιδραστήρων.

