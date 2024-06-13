Η Κίνα «ελπίζει» ότι η ΕΕ θα «επανεξετάσει σοβαρά» την επιβολή δασμών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η κινεζική κυβέρνηση «ελπίζει» ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα «επανεξετάσει σοβαρά» την απόφασή της να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόθετων δασμών σε κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά αυτοκίνητα (ΗΑ) και δεν θα κινηθεί περαιτέρω προς τη «λάθος κατεύθυνση», τονίζει σημερινό άρθρο της σύνταξης του επίσημου κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως θα επιβληθούν επιπρόσθετοι δασμοί, κυμαινόμενοι από 17,4% ως 38,1%, στα εισαγόμενα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τον Ιούλιο.

Το Πεκίνο αντέτεινε πως θα λάβει μέτρα για να υπερασπίσει τα συμφέροντα των αυτοκινητοβιομηχανιών της.

Λαμβάνοντας υπόψη «την οικονομική δομή και τα μεγέθη τους, η Κίνα και η ΕΕ το καλύτερο θα ήταν να συνεργαστούν σε μείζονα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα», τονίζεται στο άρθρο που μετέδωσε το Νέα Κίνα.

«Θα ήταν πιο οικονομικά αποδοτικό για την ΕΕ να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της Κίνας προκειμένου να αναπτύξει τη δική της βιομηχανία παραγωγής ΗΑ», προστίθεται.

Προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την ανακοίνωση της πρόθεσης των ΗΠΑ να τετραπλασιάσουν τους δασμούς στα κινεζικά ΗΑ στο 100%, οι Βρυξέλλες ανέφεραν πως θα καταπολεμήσουν αυτές που χαρακτήρισαν υπέρμετρες κρατικές επιδοτήσεις επιβάλλοντας επιπρόσθετους δασμούς, που θα κυμανθούν από το 17,7% για τα οχήματα της BYD ως το 38,1% για αυτά της SAIC, πέραν των συνηθισμένων δασμών 10% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε καθώς οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι αντιμέτωπες με εισαγωγές φθηνότερων ΗΑ που παράγουν κινεζικές ανταγωνίστριές τους.

Ωστόσο, η επιβολή επιπρόσθετων δασμών δεν υποστηρίζεται από την αυτοκινητοβιομηχανία.

Ειδικά οι γερμανικές κατασκευάστριες εξαρτώνται σε καίριο βαθμό από τις πωλήσεις τους στην Κίνα κι εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενα αντίποινα του Πεκίνου. Άλλωστε, ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες εισάγουν δικά τους οχήματα κατασκευασμένα σε κινεζικά εργοστάσια.

Ο γερμανός υπουργός Μεταφορών Φόλκερ Βίσιγκ προειδοποίησε χθες εναντίον «εμπορικού πολέμου» των Βρυξελλών με το Πεκίνο, ενώ τόνισε πως οι δασμοί που ανήγγειλε η Κομισιόν «πλήττουν τις γερμανικές επιχειρήσεις».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει τονίσει επανειλημμένα ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αναλάβουν δράση για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο η Κίνα να πλημμυρίσει την αγορά με ηλεκτρικά αυτοκίνητα με φθηνές τιμές εξαιτίας κρατικών επιδοτήσεων.

Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της ΕΕ και της Κίνας έχουν φθάσει σε σημαντικό σταυροδρόμι και είναι κρίσιμο οι Βρυξέλλες να επιδείξουν στρατηγικό και μακροπρόθεσμο όραμα, αντιτείνει το άρθρο του Νέα Κίνα. Η ΕΕ φάνηκε να αφήνει περιθώρια για να συνεχιστούν οι διμερείς διαβουλεύσεις ώστε να εξευρεθούν σωστές λύσεις και να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο, συνεχίζει.

«Ελπίζεται ότι η ΕΕ θα επανεξετάσει σοβαρά την απόφασή της και θα σταματήσει να κινείται περαιτέρω προς τη λάθος κατεύθυνση», προσθέτει το πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

