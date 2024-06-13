Η Βρετανία θα ανακοινώσει στην G7 βοήθεια 242 εκατ. λιρών στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ θα ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στην Ιταλία νέα διμερή βοήθεια αξίας «ως και 242 εκατομμυρίων λιρών (286,5 εκατ. ευρώ) στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ χθες Τετάρτη το βράδυ.

Η βοήθεια αυτή θα επιτρέψει να «καλυφθούν άμεσες ανθρωπιστικές, ενεργειακές και σταθεροποιητικές ανάγκες» της Ουκρανίας και να «μπουν τα θεμέλια για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη και ανοικοδόμηση πιο μακροπρόθεσμα», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του γραφείου του.

Σκοπός είναι ιδίως να αποκατασταθούν «κρίσιμες ενεργειακές υποδομές» οι οποίες υπέστησαν «πυραυλικά πλήγματα και βομβαρδισμούς από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών».

«Πρέπει να επιδείξουμε αποφασιστικότητα και δημιουργικότητα στις προσπάθειές μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και να τερματίσουμε τον παράνομο πόλεμο του (προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν αυτή την κρίσιμη στιγμή», ανέφερε ο Ρίσι Σούνακ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στην πρώτη γραμμή της διεθνούς αντίδρασης, όπως συνέβαινε από την αρχή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ, το Λονδίνο έχει διαθέσει σε διμερές επίπεδο βοήθεια ύψους 695 εκατομμυρίων λιρών (822,5 εκατ. ευρώ) στην Ουκρανία, κυρίως για την άρση ναρκοπεδίων και ανθρωπιστικούς σκοπούς, αφότου εισέβαλαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ηγέτες των χωρών της ομάδας των επτά (Γερμανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Βρετανία) θα συμμετάσχουν από σήμερα ως το Σάββατο στη σύνοδο στην Απουλία, στη νότια Ιταλία.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα είναι επίσης παρών για να ζητήσει να αυξηθεί περαιτέρω η βοήθεια των δυτικών συμμάχων της χώρας του, προτού μεταβεί σε ειρηνευτική σύνοδο στην Ελβετία, από την οποία θα είναι απούσα η Μόσχα.

Κατά τη σύνοδο το Λονδίνο θα ταχθεί επίσης υπέρ της χρήσης των κερδών δεσμευμένων ρωσικών πόρων για να προσφερθεί βοήθεια στην Ουκρανία, πόρων η αξία των οποίων φθάνει τα 285 δισεκ. δολάρια (263 δισεκ. ευρώ) στις χώρες της G7, πρόσθεσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι ηγέτες της G7 ευελπιστούν να καταλήξουν σε συμφωνία επ’ αυτού στη σύνοδο, αλλά ακόμη δεν υπάρχει συναίνεση, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

