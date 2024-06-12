Η πολιτική αστάθεια στη γαλλική πολιτική σκηνή εντείνεται μετά την απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, στην οποία οδηγήθηκε έπειτα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που ανέδειξε πρώτη δύναμη το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν.

Κι ενώ ο Γάλλος πρόεδρος έχει μπροστά του άλλα τρία χρόνια μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου CSA, η πλειοψηφία των Γάλλων σε ποσοστό 57% τάσσεται υπέρ της παραίτησης του Εμανουέλ Μακρόν σε περίπτωση ήττας της προεδρικής πλειοψηφίας στις βουλευτικές εκλογές της 30ης Ιουνίου και της 7ης Ιουλίου.

Χθες, απαντώντας στα σενάρια αποχώρησης του από την προεδρία εάν ηττηθεί στις βουλευτικές εκλογές, απέρριψε κάθε πιθανότητα.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, σε συνέντευξή του στο Figaro Magazine.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ερωτήθηκε τι θα κάνει αν ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN), σε περίπτωση εκλογικής νίκης, ζητήσει την παραίτησή του.

«Δεν είναι ο RN αυτός που ορίζει το Σύνταγμα, ούτε το πνεύμα του. Οι θεσμοί είναι ξεκάθαροι, η θέση του προέδρου επίσης, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Για μένα αποτελεί απαραβίαστο», απάντησε.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, ο Γάλλος πρόεδρος απέδωσε την απόφαση του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην πόλωση που με ευθύνη των κομμάτων των άκρων δημιουργήθηκε στην πολιτική ζωή της Γαλλίας μετά τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές του 2022, αλλά και μετά τα αποτελέσματα των πρόσφατων ευρωεκλογών.

Ειδικότερα ο Μακρόν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα στο Παρίσι, στράφηκε κατά του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, αλλά και της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, λέγοντας πως με τη στάση τους δημιούργησαν ένα «επικίνδυνο για την Γαλλία μπλοκάρισμα» σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνησή της και ότι έφτασε η ώρα, με την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, «να πέσουν οι μάσκες» και να καταστεί σαφές ποιοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για την ευημερία της παράταξης τους και ποιοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για την ευημερία της Γαλλίας.

Σε ό,τι αφορά το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι κινείται εκτός του δημοκρατικού πλαισίου σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι είναι επικίνδυνο για την γαλλική οικονομία - αφού με τις προτάσεις του θα οδηγήσει, όπως είπε, τη χώρα στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό - και ότι στα θέματα της διεθνούς πολιτικής, κυρίως δε σε σχέση με το Ουκρανικό, θα οδηγήσει τη Γαλλία σε διεθνή απομόνωση. Κατηγόρησε δε ευθέως τον πρόεδρο του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων Ερίκ Σιοτί για τη χθεσινή απόφασή του να συνταχθεί με το κόμμα της Λεπέν, επισημαίνοντας ότι «έκανε συμφωνία με τον διάβολο» παρά την αντίθετη άποψη όλων των γερουσιαστών του κόμματος και των περισσότερων βουλευτών του. Σημείωσε δε ότι με την πολιτική του επιλογή «γύρισε την πλάτη στην πολιτική κληρονομιά του Ντε Γκολ, του Σιράκ, και του Σαρκοζί», ενώ παράλληλα υπενθύμισε ότι σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το συνταξιοδοτικό, οι θέσεις που υποστήριξε το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ήταν σε απόλυτη αντίθεση με τις θέσεις της ακροδεξιάς.

Σε ό,τι αφορά τον χώρο της Αριστεράς ο Γάλλος πρόεδρος στηλίτευσε την απόφαση των κομμάτων της δημοκρατικής αριστεράς να έρθουν, όπως είπε, σε συμφωνία με την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, την οποία κατηγόρησε για αντισημιτισμό και αντικοινοβουλευτισμό, ενώ παράλληλα υπογράμμισε και την διάσταση απόψεων που υπάρχει μεταξύ των αριστερών κομμάτων στα θέματα της ενέργειας, αλλά και γενικότερα της οικονομίας. Επισήμανε ακόμη ότι τα κόμματα της Αριστεράς, με τις διαφορές που έχουν, είναι αδύνατον να καταλήξουν σε ένα κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα.

Κατόπιν όλων αυτών ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα προοδευτικό δημοκρατικό μέτωπο με καθαρές θέσεις τόσο σε σχέση με την λειτουργία της δημοκρατίας, όσο και σε σχέση με την Ευρώπη. Ανέφερε ότι σε αυτό το μέτωπο μπορούν να ενταχθούν οι σοσιαλδημοκράτες, οι οικολόγοι, οι χριστιανοδημοκράτες, οι γκωλικοι και γενικότερα όλες οι πολιτικές δυνάμεις που «δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον εξτρεμιστικό πυρετό». Αναφερόμενος στο εγχείρημα δημιουργίας ενός Λαϊκού Μετώπου από τα κόμματα της Αριστεράς ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι «αν υπάρχει κάποιος που πρέπει να επιστρέψει στον τάφο του, αυτός είναι ο Λεόν Μπλουμ», ο επικεφαλής του Λαϊκού Μετώπου που κυβέρνησε τη Γαλλία κατά τα τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου. Ανέφερε επίσης ότι αυτό που σήμερα ονομάζεται Λαϊκό Μέτωπο είναι μία συνεργασία που θα επιτρέψει στο κόμμα του Μελανσόν να διεκδικήσει περίπου τριακόσιες έδρες στη νέα Εθνοσυνέλευση.

Καταλήγοντας ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε ότι πολλά προβλήματα σε σχέση με την διακυβέρνηση της Γαλλίας παραμένουν ανεπίλυτα και ότι γι' αυτό πολλές φορές οι Γάλλοι είναι οργισμένοι, ενώ τόνισε ότι εφεξής θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος διακυβέρνησης ο οποίος θα χαρακτηρίζεται «από ηρεμία, σεβασμό και αξιοπρέπεια στην υπηρεσία του γαλλικού λαού».



