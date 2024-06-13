ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τον υπουργό Δικαιοσύνης για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο Μέρικ Γκάρλαντ, βρέθηκε αντιμέτωπος χθες Τετάρτη με εισήγηση να παραπεμφθεί σε δίκη από πλευράς των Ρεπουμπλικάνων της Βουλής των Αντιπροσώπων, που του προσάπτουν περιφρόνηση του Κογκρέσου, διότι αρνήθηκε να συνεργαστεί σε έρευνά τους εναντίον του Δημοκρατικού αρχηγού του κράτους.

Βουλευτές της αμερικανικής δεξιάς απαιτούν εδώ και καιρό τη μαγνητοφώνηση της κατάθεσης που έκανε πέρυσι ο πρόεδρος σε ειδικό εισαγγελέα. Ο υπουργός αρνήθηκε να τους την παραδώσει.

Η εν λόγω κατάθεση έγινε τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο έρευνας για το γεγονός πως ο κ. Μπάιντεν είχε διατηρήσει στην κατοχή του περίπου είκοσι διαβαθμισμένα έγγραφα αφού είχε αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο μετά τη θητεία του στην αντιπροεδρία (2009-2017).

Στο πόρισμά του για την υπόθεση, ο ειδικός εισαγγελέας στον οποίο είχε ανατεθεί να διενεργήσει την έρευνα εισηγήθηκε να μπει στο αρχείο μεν, αλλά έκανε αμφιλεγόμενα —και από πολιτική σκοπιά εκρηκτικά— σχόλια για την «κακή μνήμη» του «ηλικιωμένου κυρίου» προέδρου.

Εν μέσω εκλογικής χρονιάς, το στρατόπεδο των Δημοκρατικών κατήγγειλε τα «άτοπα» σχόλια του εισαγγελέα —είναι Ρεπουμπλικάνος— και του απέδωσε «πολιτική σκοπιμότητα». Οι αντίπαλοί του ωστόσο έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους έδωσε το πόρισμα για να υποστηρίξουν πως ο κ. Μπάιντεν δεν είναι «ικανός» να ασκεί το κορυφαίο αξίωμα.

Έκτοτε, δυο επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων, την οποία ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, απαίτησαν να τους δοθεί η μαγνητοφώνηση της κατάθεσης κι όχι απλά οι απομαγνητοφωνήσεις της.

Ο κ. Γκάρλαντ υπεραμύνθηκε της άρνησής του να παραδώσει την ηχογράφηση επικαλούμενος τον διαχωρισμό των εξουσιών και την ανάγκη το υπουργείο Δικαιοσύνης να «προστατεύει τις έρευνές του», εκφράζοντας «βαθιά απογοήτευση» για το ότι «αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων μετέτρεψε σοβαρή εξουσία του Κογκρέσου σε πολιτικό όπλο», με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Η εισήγηση των Ρεπουμπλικάνων να παραπεμφθεί ο Μέρικ Γκάρλαντ σε δίκη για «απόπειρα παρακώλυσης έρευνας του Κογκρέσου» δεν έχει παρά συμβολική αξία και μόνο: αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

