Γαλλία: Καθαιρέθηκε από την προεδρία των Ρεπουμπλικανών ο Έρικ Σιοτί

Μετά από συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου του κόμματος των Ρεπουμπλικανών που συγκλήθηκε επειγόντως ο Έρικ Σιοτί καθαιρέθηκε από την προεδρία του κόμματος.

Ο François-Xavier Bellamy και η Annie Genevard, γενική γραμματέας του κόμματος, θα ενεργήσουν ως προσωρινοί επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών. Τα μέλη του πολιτικού γραφείου αναφέρουν ότι προχώρησαν στη συγκεκριμένη απόφαση καθώς «ο Έρικ Σιοτί βρίσκεται σε πλήρη ρήξη με το καταστατικό και τη γραμμή που ακολουθούν οι Les Républicains», επιθυμώντας συμμαχία με την Εθνική Συσπείρωση.

Η απόφαση προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του καθαιρεθέντος προέδρου, ο οποίος προειδοποίησε για εγκληματικές συνέπειες, επιμένοντας ότι ο ίδιος θα παραμείνει στην προεδρία του κόμματος.

«Είμαι και παραμένω πρόεδρος» των Ρεπουμπλικανών αναφέρει ο Σιοτί σε ανακοίνωση Τύπου. Κατά συνέπεια, «καμία από τις αποφάσεις που ελήφθησαν από αυτή τη συνάντηση δεν έχει νομικές συνέπειες », υποστηρίζει. Ομοίως, η απόφαση του πολιτικού γραφείου «δεν έχει νομική και νόμιμη ισχύ»

Τις τελευταίες ημέρες ο πρόεδρος του συντηρητικού κόμματος των Ρεπουμπλικανών (Les Republicains) είχε δεχθεί σφοδρές επικρίσεις εντός και εκτός του κόμματός του καθώς είχε υποστηρίξει τη συγκρότηση συμμαχίας με τη γαλλική ακροδεξιά και είχε προτείνει ευρεία συμμαχία σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των υποψηφίων του κόμματός του με τους υποψήφιους του Εθνικού Συναγερμού στις επικείμενες εκλογές.

Μάλιστα, ο Έρικ Σιοτί είχε ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις με τη Μαρίν Λεπέν και τον Ζορντάν Μπαρντελά του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού.

«Έχουμε ανάγκη από μία συμμαχία, παραμένοντας αυτοί που είμαστε, (...) με τον Εθνικό Συναγερμό και τους υποψηφίους του», είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο TFI ο Ερίκ Σιοτί.

