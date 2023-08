Politico: Το σχέδιο της Ουκρανίας εάν η Ρωσία δολοφονήσει τον Ζελένσκι Κόσμος 15:10, 01.08.2023 linkedin

Οι κίνδυνοι τώρα είναι λιγότεροι από ό,τι ήταν τις πρώτες χαοτικές εβδομάδες του πολέμου, όταν τα ρωσικά τανκς εισέβαλαν στην ουκρανική πρωτεύουσα και λίγοι πίστευαν ότι η Ουκρανία μπορούσε να αμυνθεί και να επιβιώσει