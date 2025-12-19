Politico: Το ετήσιο «τσίρκο» του Πούτιν - Τα 5+1 βασικά συμπεράσματα

Σε αντίθεση με τις υποσχέσεις του Κρεμλίνου, η ετήσια συνέντευξη τύπου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι ποτέ πραγματικά μια ευκαιρία για τους Ρώσους να εκφράσουν τα παράπονά τους, σχολιάζει το Politico σχετικά με τη σημερινή ετήσια ομιλία του Ρώσου ηγέτη.

Στην πραγματικότητα, ισχύει το αντίθετο: Η εκδήλωση προσφέρει στον Πούτιν μια πλατφόρμα για να μιλήσει για τα θέματα που τον απασχολούν περισσότερο.

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώκει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους, κρατώντας τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες και την Ουκρανία σε κατάσταση αγωνιώδους αναμονής, τα γεωπολιτικά διακυβεύματα φέτος ήταν αυξημένα.

Για να εξασφαλιστεί η ενότητα του μηνύματος, η συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής ήταν, σύμφωνα με την παράδοση, προσεκτικά σκηνοθετημένη, και οι ερωτήσεις - που σύμφωνα με το Κρεμλίνο έφτασαν περίπου τα 3 εκατ. - ελέγχθηκαν σχολαστικά.

Ωστόσο, μερικά σχόλια φαίνεται να ξέφυγαν από τους υπεύθυνους για τη λογοκρισία, προσφέροντας μια μικρή δόση ειλικρίνειας.

Ακολουθούν τα 5 βασικά συμπεράσματα από τη φετινή μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν:

Συνεχίζει τον πόλεμο η Ρωσία

Από τότε που το Κρεμλίνο απαγόρευσε τη χρήση της λέξης «πόλεμος» μετά την πλήρη εισβολή του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με κίνδυνο ποινικής δίωξης, έχουν περάσει πολλά χρόνια.

«Πόλεμος ή ειρήνη;» ρώτησε τον Πούτιν ένας εκ των παρουσιαστών της εκδήλωσης, καθώς η συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε λίγο μετά το μεσημέρι τοπική ώρα.

Η ερώτηση έθεσε τον τόνο για τις σχεδόν πέντε ώρες που ακολούθησαν, κατά τη διάρκεια των οποίων ο πόλεμος στην Ουκρανία παρέμεινε στο επίκεντρο της συζήτησης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις που του έθεσαν στρατιωτικοί ανταποκριτές, βετεράνοι και ακόμη και η σύζυγος ενός νεκρού στρατιώτη, ο Πούτιν κατέστησε σαφές ότι, όσον αφορά τον ίδιο, ο πόλεμος της Ρωσίας εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο και τυχόν αναποδιές είναι αποτέλεσμα «υπερβολικής γραφειοκρατίας».

Σε μια εποχή που διάφορες έρευνες δείχνουν ότι πολλοί Ρώσοι είναι ανυπόμονοι για κάποια μορφή ειρήνης, ο Πούτιν εντείνει τις εκκλήσεις του για την ενότητα της χώρας σε έναν κοινό πόλεμο, δήλωσε στο Politico ο πολιτικός αναλυτής Αντρέι Κολεσνίκοφ, με έδρα τη Μόσχα.

Το μήνυμα είναι ότι «η νίκη, με τη μορφή ειρήνης με τους όρους της Ρωσίας, είναι κοντά και ο πληθυσμός πρέπει να είναι ενωμένος στην υποστήριξη» του πολέμου, είπε.

Ειρήνη με όρους Ρωσίας

Οι θεατές εύλογα θα μπορούσαν να σκεφτούν ότι βιώνουν ένα ντεζαβού, πίσω στον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πούτιν παρουσίαζε τους λόγους για τους οποίους εισέβαλε στην Ουκρανία.

Προσπαθώντας φαινομενικά να διατηρήσει τις καλές σχέσεις του με τον Τραμπ, ο Πούτιν έδειξε ότι η Μόσχα είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να συζητήσει για την επίτευξη κάποιας συμφωνίας σχετικά με την Ουκρανία.

Ωστόσο, η γλώσσα που χρησιμοποίησε στη συνέχεια υποδηλώνει το αντίθετο. Αναφέρθηκε στο «καθεστώς του Κιέβου», το οποίο είχε αναλάβει την εξουσία μέσω «πραξικοπήματος», και υποστήριξε - χωρίς αποδείξεις - ότι η Ρωσία πολεμούσε τον «νεοναζισμό». Επίσης, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της Μόσχας προς το Κίεβο να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί από την ανατολική Ουκρανία.

Όπως πάντα, ο Πούτιν αναφέρθηκε στις «βασικές αιτίες» του πολέμου, επικαλούμενος την επέκταση του ΝΑΤΟ ως δικαιολογία για την εισβολή του στην Ουκρανία.

Μήνυμα προς την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ: Μην ανακατεύεστε

Ενώ επαίνεσε την Κίνα και τη Λευκορωσία για τις στενές σχέσεις τους με τη Μόσχα, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ προκάλεσαν την οργή του Πούτιν.

Στο μεταξύ, σχεδόν ζήτησε συγγνώμη για το ότι αποκάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες «γουρουνάκια» νωρίτερα αυτή την εβδομάδ, λέγοντας ότι τα λόγια «ξέφυγαν» από το στόμα του.

Αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να τους αποκαλέσει «κλέφτες» επειδή ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν την Ουκρανία.

Ο κύριος στόχος του Πούτιν, ωστόσο, ήταν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε τους Ευρωπαίους να προετοιμαστούν για έναν πόλεμο της κλίμακας που βίωσαν οι «παππούδες και οι προπαππούδες τους».

«Θέλω πραγματικά να ρωτήσω: Τι είναι αυτό που λέτε για προετοιμασία για πόλεμο με τη Ρωσία;» σημείωσε ο Πούτιν. «Ξέρετε να διαβάζετε; Διαβάστε την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ».

Απαντώντας σε ερώτηση του Steve Rosenberg από το BBC σχετικά με την πιθανότητα στρατιωτικής κλιμάκωσης, ο Πούτιν υποσχέθηκε ότι «δεν θα υπάρξουν νέες ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις (σ.σ. όπως αποκαλεί το Κρεμλίνο την εισβολή στην Ουκρανία) αν μας αντιμετωπίζετε με σεβασμό και λαμβάνετε στα υπόψη τα συμφέροντά μας».

Το μήνυμα στους Ρώσους πολίτες

Δεν μίλησε όμως μόνο για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Πούτιν αφιέρωσε επίσης χρόνο για να μιλήσει για τα οικονομικά προβλήματα των Ρώσων εν μέσω της επιβράδυνσης της οικονομίας και του υψηλού πληθωρισμού, καθώς το Κρεμλίνο κατακλύζει τον αμυντικό τομέα με κεφάλαια.

Αναφέροντας στατιστικά στοιχεία, επέμεινε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, επαινώντας τις ενέργειες που έλαβαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας για τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε, ότι οι Ρώσοι κατατάσσονται μαζικά για να πολεμήσουν. «Υπάρχουν πολύ νεαρά αγόρια, φοιτητές πανεπιστημίου, που παίρνουν άδεια για να υπογράψουν συμβόλαιο [με τον στρατό] και να συμμετάσχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Στην πραγματικότητα, η Ρωσία έχει υποστεί περίπου 1 εκατ. απώλειες στον πόλεμο, και όσοι επιστρατεύτηκαν το φθινόπωρο του 2022 δεν έχουν ακόμη απολυθεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο στρατός δυσκολεύονται να αναπληρώσει τις δυνάμεις τους.

Ωστόσο, ο Πούτιν «δεν ανησυχεί για το κόστος της συνέχισης της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», είτε αυτό είναι οικονομικό, ανθρώπινο ή ψυχολογικό», σχολίασε ο Κολέσνικοφ.

«Οι παραδοσιακές αξίες»

Με τον πόλεμο να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης, ο Πούτιν αναφέρθηκε ωστόσο και σε ένα άλλο αγαπημένο του θέμα: Τις «παραδοσιακές αξίες».

Προειδοποίησε άλλες χώρες ότι κινδυνεύουν να υποστούν κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων από την Ευρώπη λόγω των συντηρητικών τους πολιτικών. «Αύριο μπορεί σε κάποιον να μην αρέσουν οι πολιτικές που αφορούν την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ», είπε. «Σε μουσουλμανικές και ισλαμικές χώρες υπάρχουν πολλοί αυστηροί νόμοι που προστατεύουν τις παραδοσιακές τους αξίες, οι οποίες είναι και οι κοινές μας παραδοσιακές αξίες».

Και αφού ένας 23χρονος φοιτητής άρπαξε την ευκαιρία να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του στον αέρα, ο Πούτιν επαίνεσε τον νεαρό για το γεγονός ότι άρχισε να βγαίνει με τη σύντροφό του από όταν ήταν έφηβος.

«Στον Καύκασο, έχουν την καλή παράδοση να παντρεύουν τα παιδιά τους σε νεαρή ηλικία. Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους», είπε.

Αυτό που ενώνει όλους όσους πολεμούν για τη Ρωσία στο μέτωπο, όπως συνόψισε ο Πούτιν σε άλλο σημείο της ομιλίας του, είναι οι «κοινές αξίες» τους.

Κόλπο ή πραγματικότητα;

Για τους θεατές, το πιο συναρπαστικό μέρος ήταν μια μεγάλη οθόνη που έδειχνε μηνύματα που έστελναν απλοί Ρώσοι πολίτες.

Ορισμένα ταίριαζαν απόλυτα με το γενικό ύφος της εκδήλωσης: «Πώς μπορώ να βοηθήσω να γίνει η Ρωσία μια αυτοκρατορία;», έγραφε ένα μήνυμα.

Αλλά μηνύματα ήταν λίγο διαφορετικά.

«Αυτό είναι ένα τσίρκο», ανέφερε ένα μήνυμα που εμφανίστηκε για λίγο στην οθόνη.

«Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς, είναι Παρασκευή, μπορούμε να ανοίξουμε τις μπύρες;» έγραφε ένα άλλο.

Δεν είναι σαφές αν το Κρεμλίνο επέτρεψε σκόπιμα την εμφάνιση τέτοιων μηνυμάτων για να προσδώσει στην εκδήλωση μια αίσθηση νομιμότητας. Ή αν απλώς ορισμένοι Ρώσοι στάθηκαν τυχεροί.

Πηγή: skai.gr

