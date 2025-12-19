Η SBU (Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας) ανακοίνωσε ότι έπληξε -για πρώτη φορά στη Μεσόγειο- ένα δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου», την ώρα της μαραθώνιας συνέντευξης του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η ειδική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση άνω των 2 χιλιάδων χιλιομέτρων από το έδαφος του κράτους μας, και σε διεθνή ύδατα» τονίζεται.

Το δεξαμενόπλοιο «QENDIL» χτυπήθηκε από drones. Υπέστη σοβαρές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προβλεπόμενο σκοπό του (σ.σ μεταφορά ρωσικού πετρελαίου).

Το δεξαμενόπλοιο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης διευκρινίζει η SBU.

Η (ομάδα) SBU «Άλφα» έπληξε το δεξαμενόπλοιο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσικής Ομοσπονδίας «QENDIL» με εναέρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Διευκρινίζεται ότι «αυτή η επίθεση δεν αποτελούσε απειλή για την περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή, επειδή εκείνη τη στιγμή το ρωσικό πλοίο δεν μετέφερε κανένα φορτίο».

«Η Ρωσική Ομοσπονδία χρησιμοποίησε αυτό το δεξαμενόπλοιο για να παρακάμψει τις κυρώσεις και για να κερδίσει χρήματα που πήγαν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Επομένως, από την άποψη του διεθνούς δικαίου και των νόμων και των εθίμων του πολέμου, αυτός είναι ένας απολύτως νόμιμος στόχος για την SBU. Ο εχθρός πρέπει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει, και θα τον νικήσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όπου κι αν βρίσκεται» διαμηνύει πηγή της SBU.

Το δεξαμενόπλοιο ναυπηγήθηκε το 2006 έχει σημαία Ομάν, και ανήκει στην QENDIL MARINA LLC.

Πηγή: skai.gr

