Σκληρή γλώσσα κατά της Ευρώπης χρησιμοποίησε την Τετάρτη ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές αναφορές ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για μεγάλο πόλεμο αποτελούν «υστερία» και «ψέμα».

Μιλώντας στην ετήσια διευρυμένη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του υπουργείου Άμυνας διεμήνυσε ότι εάν η Ουκρανία και η Δύση εγκαταλείψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, τότε η Ρωσία θα καταλάβει τα εδάφη που διεκδικεί στην Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα. «Η Ρωσία θα απελευθερώσει τη γη της με στρατιωτικά μέσα αν η Ουκρανία και τα αφεντικά της αποφύγουν τον διάλογο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Χαιρετίζουμε την πρόοδο στον διάλογο με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, όμως δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες».

Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι το βαλλιστικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik θα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μάχης μέχρι το τέλος του έτους. Σημείωσε ακόμη την επιτυχημένη δοκιμή των πυραυλικών συστημάτων Burevestnik και Poseidon, δηλώνοντας ότι αυτά τα συστήματα «υπάρχουν ήδη» και θα συνεχίσουν να βελτιώνονται.

«Ο ρωσικός στρατός έχει κερδίσει και διατηρεί σταθερά τη στρατηγική πρωτοβουλία σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, με τις ρωσικές ένοπλε δυνάμεις έχουν απελευθερώσει περισσότερους από 300 οικισμούς φέτος» υποστήριξε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συντρίβουν τον εχθρό, συμπεριλαμβανομένων των επίλεκτων μονάδων του που έχουν εκπαιδευτεί σε δυτικά στρατιωτικά κέντρα».

«Οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας θα διατηρήσουν τον πρωταρχικό τους ρόλο στην αποτροπή ενός επιτιθέμενου και στη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων στον κόσμο» πρόσθεσε.

"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил Путин:https://t.co/gwX5Syh9RL



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/olpLfQn7WJ — ТАСС (@tass_agency) December 17, 2025

Τι δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα διατηρήσουν τη στρατηγική πρωτοβουλία καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 και διεξάγουν επίθεση σχεδόν προς όλες τις κατευθύνσεις, υποστήριξε από πλευράς του ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Μπελούσοφ.

Ο στρατιωτικός προϋπολογισμός του ΝΑΤΟ καταδεικνύει ότι η συμμαχία ετοιμάζεται να συγκρουστεί με τη Ρωσία υποστήριξε μάλιστα

Υποστήριξε ότι ο αριθμός των απελευθερωμένων οικισμών και των τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους το 2025 ξεπερνά κατά περίπου 1/3 τα αντίστοιχα στοιχεία του 2024.

Η απειλή εισβολής στις περιοχές Μπέλγκοροντ, Κουρσκ και Μπριάνσκ έχει μειωθεί με τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας» στις ουκρανικές παραμεθόριες περιοχές, δήλωσε ο Μπελούσοφ.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν ανεπιτυχώς να πάρουν τον έλεγχο της βορειοανατολικής ουκρανικής πόλης Κουπιάνσκ, η οποία είχε πληθυσμό περίπου 26.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Ουκρανία δήλωσε ότι είχε καταλάβει το 90% της πόλης, που βρίσκεται στην περιοχή του Χαρκόβου, την οποία η Ρωσία δήλωσε ότι είχε καταλάβει τον Νοέμβριο, αφού προηγουμένως είχε χάσει τον έλεγχό της στην αντεπίθεση της Ουκρανίας τον Σεπτέμβριο του 2022.



Ο Μπελούσοφ χαρακτήρισε τη διατήρηση και την αύξηση της τρέχουσας δυναμικής της επίθεσης ως βασικό καθήκον για το επόμενο έτος.

Putin:



Claims that Russia poses a threat to Europe are “lies, nonsense, utter nonsense.” pic.twitter.com/ql3ayXwGcY — Clash Report (@clashreport) December 17, 2025

