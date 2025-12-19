Δεν βλέπουμε την Ουκρανία έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, εμείς είμαστε έτοιμοι, και θέλουμε να τελειώσει η «σύγκρουση» με ειρηνικά μέσα, υποστήριξε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί με στόχο να παρουσιάσει τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

Η Ρωσία δεν βλέπει ακόμη την προθυμία του Κιέβου να συζητήσει το εδαφικό ζήτημα, ανέφερε ο Πούτιν, ενώ δήλωσε σαρκαστικά για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «είναι καλλιτέχνης» — αφήνοντας να εννοηθεί ότι το βίντεο του Ουκρανού προέδρου δίπλα στην στήλη του Κουπιάνσκ με το οποίο ήθελε να αποδείξει ότι η πόλη δεν έχει καταλειφθεί από Ρώσους είναι σκηνοθετημένο. «Του προτείνων να μπει μέσα» στην πόλη ανέφερε δηκτικά.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι μόλις έλαβε μια αναφορά από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου σχετικά με την κατάσταση στην Κεντρική Στρατιωτική Περιφέρεια (Ντονμπάς). «Η στρατηγική πρωτοβουλία έχει περάσει πλήρως στα χέρια των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατεύματα προχωρούν προς όλες τις κατευθύνσεις και ο εχθρός υποχωρεί», δήλωσε ο Πούτιν, ανακοινώνοντας νίκες σε πολλά μέτωπα.

Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προσπαθούν ανεπιτυχώς να ανακαταλάβουν τουλάχιστον ένα μέρος του Κρασνοαρμέισκ (ουκρανικά Ποκρόβσκ) και υφίστανται σοβαρές απώλειες, είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις στην περιοχή Ζαπορίζια απελευθερώνουν τον έναν οικισμό μετά τον άλλον, με το μισό Χουλιάιπολε να βρίσκεται υπό έλεγχο, επέμεινε.

Ο Πούτιν ανέφερε ακόμα ότι το Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Κοντά στο Κουπιάνσκ, 3.500 στρατιώτες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι περικυκλωμένοι, και ουσιαστικά δεν έχουν καμία πιθανότητα δήλωσε ο Πούτιν.

Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ουσιαστικά δεν έχουν πια στρατηγικά αποθέματα, κάτι που θα πρέπει να οδηγήσει το Κίεβο να καταλήξει σε μια διευθέτηση, ισχυρίστηκε. Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες των Ρώσων Ενόπλων Δυνάμεων μάχονται στη Βόρεια Στρατιωτική Περιφέρεια, δήλωσε ο Πούτιν.

Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους τόνισε ότι είναι βέβαιος για περαιτέρω επιτυχίες των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων πριν από το τέλος του 2025.

«Ληστεία η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων»

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις προσπάθειες κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη «όχι καν κλοπή, αλλά ληστεία». Δεν λήστεψαν, γιατί φοβήθηκαν τις σοβαρές επιπτώσεις, για τους ληστές, οι επιπτώσεις (της κατάσχεσης των ρωσικών assets) θα υπονόμευσαν την εμπιστούνη στην ευρωζώνη.

Σε περίπτωση κατάσχεσης των περιουσιακών της στοιχείων, η Ρωσία θα υπερασπιστεί τον εαυτό της στα δικαστήρια, σε μια δικαιοδοσία ανεξάρτητη από πολιτικές αποφάσεις.

Σημείωσε ότι η Ευρώπη αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να ξεπληρώσει ό,τι κλέβει από τα περιουσιακά της στοιχεία της Ρωσίας.

«Σε καλό δρόμο η ρωσική οικονομία»

Ο Ρώσος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η οικονομία της Ρωσίας έχει αναπτυχθεί κατά 9,7% τα τελευταία τρία χρόνια, πολύ υψηλότερα από ό,τι στην Ευρώπη.

Σημείωσε ότι, συνολικά, το πρόβλημα του πληθωρισμού στη Ρωσία αντιμετωπίζεται, και μέχρι το τέλος του έτους θα είναι 5,7-5,8%.

«Η οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας τα τελευταία τρία χρόνια έχει φτάσει το 9,7%, πολύ υψηλότερος ρυθμός από ό,τι στην Ευρώπη».

Σημείωσε ότι, συνολικά, το πρόβλημα του πληθωρισμού στη Ρωσία αντιμετωπίζεται. Μέχρι το τέλος του έτους εκτίμησε, θα είναι 5,7-5,8%.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η αύξηση των πραγματικών μισθών έχει διατηρήσει καλό ρυθμό. Έχουν αυξηθεί κατά 4,5% κατά τη διάρκεια του έτους, είπε. Το ποσοστό ανεργίας, το οποίο ήταν ήδη σε ιστορικό υψηλό, έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο - στο 2,2%, σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Τα αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος της Ρωσίας έχουν αυξηθεί στα 741,5 δισεκατομμύρια δολάρια... Η ρωσική κυβέρνηση πρέπει να επαινεθεί για τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της».

Το έλλειμμα του ρωσικού προϋπολογισμού θα μειωθεί στο 1,5%, ένα καλό ποσοστό δεδομένου του χαμηλού δημόσιου χρέους. Οι κοινωνικές υποχρεώσεις προς τον πληθυσμό θα εκπληρωθούν πλήρως, δεσμεύτηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Κείμενο σε εξέλιξη...

