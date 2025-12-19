Guardian: Η Γκίλφοϊλ προκαλεί αίσθηση – Από τη λάμψη στα «κόκκινα όρια» της διπλωματίας

Όταν ο στόχος είναι να βοηθήσεις την Ευρώπη να διορθώσει την τρέχουσα πορεία της, επειδή είναι «αδύναμη», «σε παρακμή» και βρίσκεται αντιμέτωπη με «εξάλειψη του πολιτισμού της», η επιλογή άρτια εκπαιδευμένων ατόμων για την αποστολή είναι προφανώς υψίστης σημασίας, σημειώνει ο Guardian.

Στην περίπτωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζει ο Guardian, σε αυτούς περιλαμβάνονται: Ένας πρώην μεγιστάνασ των χάμπουργκερ, πρώην αρραβωνιαστικιά του μεγαλύτερου γιου του, ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Houston Rockets, ένας παραγωγό μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, ο συνιδρυτής της PayPal και ένας καταδικασμένος εγκληματίας που είναι επίσης ο πατέρας του γαμπρού του.

Τους τελευταίους μήνες, μια νέα ομάδα πρεσβευτών των ΗΠΑ διορίστηκε στις πρωτεύουσες της Ευρώπης – και δεν άργησε να προκαλέσει αντιδράσεις, σημειώνει ο Guardian. Είναι «βασικά όλοι συγγενείς, στενοί φίλοι ή μεγάλοι δωρητές», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Αυτή ήταν πάντα η παράδοση των ΗΠΑ, αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο εμφανής. Είναι σαν μαθητές του κινήματος Maga».

Άλλοι ήταν πιο ευθείς. «Αυτή η τρέλα αντικατοπτρίζει την απόλυτη περιφρόνηση για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα έθιμα και το νόμο. Το μόνο που έχει σημασία είναι η ιδιοτροπία», δήλωσε ο πρώην Γάλλος πρέσβης στις ΗΠΑ, Gérard Araud, μετά την ανακοίνωση μιας εκ των επιλογών.

Πολλοί είναι εκατομμυριούχοι, μερικοί δισεκατομμυριούχοι. Μαζί, έχουν επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία του κινήματος Maga. Σχεδόν όλοι έχουν υμνήσει τον Τραμπ με ενθουσιασμό. Σχεδόν κανένας δεν έχει καμία διπλωματική εμπειρία.

Η στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ του Τραμπ, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, υποστηρίζει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με επικείμενη πολιτισμική κατάρρευση, καθώς η μετανάστευση μετατρέπει τμήματά της σε «μη ευρωπαϊκά», ενώ η ΕΕ «υπονομεύει την κυριαρχία», λογοκρίνει την ελευθερία του λόγου και «καταστέλλει την πολιτική αντιπολίτευση».

Γκίλφοϊλ

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιά του Τραμπ Τζούνιορ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έφτασε στην Αθήνα εν μέσω μεγάλης λαμπρότητας και διπλωματικής γοητείας τον Νοέμβριο, σχολιάζει ο Guardian.

«Θα απολαύσετε αυτό το ταξίδι», είπε σε μια δεξίωση καλωσορίσματος που διοργάνωσε ένας φίλος της, ο Έλληνας τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός. «Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ. Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα», πρόσθεσε η Γκίλφοϊλ, γράφει ο Guardian.

Από τότε, τα αιτήματα για μια συνάντηση έρχονται με αμείωτο ρυθμό – έως και 300 την ημέρα, αποκάλυψε στον Guardian ένας διπλωμάτης. Οι υποψήφιοι μνηστήρες ίσως ενθουσιάστηκαν από το αστείο της Γκίλφοϊλ ότι, ενώ βρίσκεται στην Αθήνα, μπορεί επίσης να «προσπαθήσει να βρει νέο σύζυγο». (Ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, και τον επιχειρηματία Έρικ Βίλενσυ).

Ένας πρώην υπουργός δήλωσε στον Guardian ότι έμεινε έκπληκτος όταν είδε τους άνδρες βουλευτές να σπρώχνονται για να σφίξουν το χέρι της Γκίλφοϊλ κατά την πρώτη της επίσκεψη στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Ωστόσο, ενώ η άμεση σχέση της Γκίλφοϊλ με τον στενό κύκλο του Τραμπ μπορεί να είναι χρήσιμη, οι ενέργειές της έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους. Η νέα πρέσβης δεν δίστασε να ξεπεράσει τα διπλωματικά όρια. Μόλις ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η σθεναρή υποστηρίκτρια του Τραμπ εξέφρασε ανοιχτά την ανησυχία της για την «ατυχή» έκταση της επιρροής της Κίνας στο λιμάνι του Πειραιά.

«Είναι ευφυής, αλλά και πολύ άμεση, με παρόμοιο διπλωματικό στυλ με τον Τραμπ», δήλωσε επιχειρηματίας που έχει παρακολουθήσει την Γκίλφοϊλ εν δράσει. «Η προσέγγισή της είναι καθαρά συναλλακτική».

Οι καλές σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχουν επίσης δημιουργήσει ερωτηματικά ότι ο ενθουσιασμός της Γκίλφοϊλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσέγγιση με την Τουρκία, μια προοπτική που έθεσε δημοσίως ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα.

«Δεν θα μας εξέπληττε αν συνέβαινε κάποιο «περιστατικό» στο Αιγαίο, που θα επέτρεπε στους δύο πρεσβευτές να παρέμβουν και να «διορθώσουν» τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών - μελών του ΝΑΤΟ», δήλωσε μια πηγή. «Ακούγεται τρελό, αλλά εξάλλου ο Τραμπ δεν θέλει το Νόμπελ Ειρήνης;»

Άλλοι πρέσβεις

Μεταξύ άλλων που έχουν αναλάβει να πείσουν την παλιά ήπειρο να αλλάξει πορεία είναι και ο 71χρονος Τσαρλς Κούσνερ, μεγιστάνας του real estate με εκτιμώμενη περιουσία 3,2 δισ. δολαρίων. Είναι επίσης ο πατέρας του Τζάρετ Κούσνερ, συζύγου της κόρης του Τραμπ, Ιβάνκα.

Το 2005, ο Τσαρλς Κούσνερ, πρέσβης των ΗΠΑ στο Παρίσι από τον Μάιο, ομολόγησε την ενοχή του σε 16 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων φοροδιαφυγή, ψευδείς δηλώσεις και χειραγώγηση μαρτύρων (συγκεκριμένα, προσέλαβε μια ιερόδουλη για να γοητεύσει τον γαμπρό του, ο οποίος κατέθετε εναντίον του).

Ο Κούσνερ πέρασε 14 μήνες στη φυλακή πριν του χορηγηθεί χάρη από τον Τραμπ το 2020. Τρία χρόνια αργότερα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του δωρίζοντας 1 εκατ. δολάρια στην εταιρεία Make America Great Again Inc Super Pac του Τραμπ.

Με κύριο καθήκον να ασκήσει πιέσεις στο Παρίσι για να χαλαρώσει τους γαλλικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς που δεν αρέσουν στις ΗΠΑ, ο Κούσνερ αντίθετα έγινε πρωτοσέλιδο με μια ανοιχτή επιστολή προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στην οποία επικρίνει την έλλειψη επίσημων μέτρων για την αντιμετώπιση της «δραματικής αύξησης του αντισημιτισμού στη Γαλλία».

Πιο πρόσφατα, λίγες μέρες μετά την υπόσχεση της Ουάσιγκτον να υποστηρίξει τα «πατριωτικά κόμματα» στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να «κάνει την Ευρώπη ξανά σπουδαία», ο πρέσβης δέχτηκε τη Μαρίν Λεπέν και τον Ζορντάν Μπαρντελά από το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση για διαβουλεύσεις.

Άλλοι πιστοί του Τραμπ που έχουν αποσταλεί στην Ευρώπη περιλαμβάνουν τον Andrew Puzder ως πρεσβευτή των ΗΠΑ στην ΕΕ. Πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που έχει τα δικαιώματα franchise των αλυσίδων fast-food Hardee’s και Carl’s Jr, ο Puzder υπερασπίστηκε αυτό το μήνα τη νέα στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η μετανάστευση από χώρες εκτός ΕΕ οδηγεί σε «υποβάθμιση των πολιτιστικών αξιών», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δουν την Ευρώπη να χάνει την ταυτότητά της.

Ο Tilman Fertitta είναι ο εκπρόσωπος της Ουάσιγκτον στη Ρώμη από το καλοκαίρι. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Houston Rockets και της Landry's, η οποία διαχειρίζεται περισσότερα από 600 ξενοδοχεία, εστιατόρια και καζίνο σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Fertitta έχει περιουσία που εκτιμάται σε 10,7 δισ. δολάρια.

Είναι επίσης το πρόσωπο της τηλεοπτικής εκπομπής Billion Dollar Buyer και συνεργάζεται εδώ και δεκαετίες με τον Τραμπ, ο οποίος κάποτε τον αποκάλεσε «δίδυμο αδελφό» του. Το τεράστιο γιοτ του πρέσβη, μήκους 117 μέτρων, εξοπλισμένο με δύο ελικοδρόμια και δύο πισίνες, καθελκύστηκε αυτό το μήνα.

Πιο πρόσφατη προσθήκη είναι ο Ken Howery, συνιδρυτής της PayPal, ο οποίος αντιμετωπίζει την ιδιαίτερα λεπτή πρόκληση να πείσει τη Δανία ότι, σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο Τραμπ, η «ιδιοκτησία και ο έλεγχος των ΗΠΑ» στη Γροιλανδίας αποτελεί «απόλυτη αναγκαιότητα».

Πηγή: skai.gr

