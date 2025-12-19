Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Κένεντι άρχισαν να προσθέτουν το όνομα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο επίσημα γνωστό ως John F. Kennedy Center for the Performing Arts την Παρασκευή, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, σε μια κίνηση που οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν παράνομη και η οικογένεια του Τζον Φ. Κένεντι καταδίκασε ως υπονόμευση της κληρονομιάς του δολοφονημένου προέδρου.

Το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο φέτος ανανεώθηκε με συμμάχους του Τραμπ, ψήφισε την Πέμπτη να μετονομάσει το ορόσημο της Ουάσιγκτον σε «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts» ή, εν συντομία, «Trump - Kennedy Center».

Οι Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι η κίνηση αυτή είναι παράνομη και απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Τα μέλη της οικογένειας Κένεντι επίσης αντιτάχθηκαν στην αλλαγή του ονόματος ενός κτιρίου που τιμά τον 35ο πρόεδρο, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963.

Ο Τραμπ, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, σκέφτηκε να δώσει το όνομά του στο κέντρο και το ονόμασε «Trump Kennedy Center» από τη σκηνή, όταν παρουσίασε την ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Kennedy Center Honors νωρίτερα αυτό το μήνα.

Την Πέμπτη δήλωσε ότι ήταν έκπληκτος από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, του οποίου ηγείται ουσιαστικά. Οι υποστηρικτές της αλλαγής ονόματος λένε ότι ο Τραμπ έχει ενισχύσει το ίδρυμα μέσω της συγκέντρωσης κεφαλαίων και της εστίασης στην ανακαίνιση του κτιρίου.

Δείτε φωτογραφίες από τα έργα:

Οι Κένεντι θεωρούν το νέο όνομα προσβολή προς την κληρονομιά του δολοφονημένου προέδρου

«Ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του πέρασαν το τελευταίο έτος καταστέλλοντας την ελεύθερη έκφραση, στοχεύοντας καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και κωμικούς, και διαγράφοντας την ιστορία των Αμερικανών των οποίων οι συνεισφορές έκαναν τη χώρα μας καλύτερη και πιο δίκαιη», έγραψε η Κέρι Κένεντι, πρόεδρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ρόμπερτ και Έθελ Κένεντι, στο X.

Η Μαρία Σράιβερ, ανιψιά του δολοφονημένου προέδρου, δημοσίευσε στο X: «Είναι απίστευτο ότι θεωρεί αποδεκτό να προσθέσει το όνομά του μπροστά από το όνομα του προέδρου Κένεντι. Δεν είναι αποδεκτό».

Η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η φυσική αλλαγή στο κτίριο υποδηλώνει ότι οι προετοιμασίες για το νέο όνομα είχαν γίνει πριν από την ψηφοφορία της Πέμπτης. Η ιστοσελίδα του κέντρου φέρει πλέον και το όνομα «The Trump Kennedy Center».

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ απέλυσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είχε διορίσει ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ανέλαβε την προεδρία και όρισε τον Ρίτσαρντ Γκρένελ, μακροπρόθεσμο σύμμαχο και πρώην πρέσβη στη Γερμανία, ως πρόεδρο του Κέντρου.

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει κινηθεί δυναμικά για να αφήσει ένα εμφανές αποτύπωμα στην Ουάσινγκτον - μεταξύ άλλων, γκρεμίζοντας την Ανατολική Πτέρυγα για να δημιουργήσει μια αίθουσα χορού 8.361 τετραγωνικών μέτρων.

Η διοίκησή του έβαλε επίσης το όνομά του στο κοντινό κτίριο του Ινστιτούτου Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: skai.gr

