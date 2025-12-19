Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη ξεκινούν νέο γύρο συνομιλιών με την αμερικανική ομάδα σχετικά με προτάσεις για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, δήλωσε την Παρασκευή, 19 Δεκέμβρη, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ.
Ο Ουμέροφ, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις συνομιλίες, ανέφερε επίσης μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ότι στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου.
