Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουμέροφ: «Η Ουκρανία ξεκινά νέο γύρο συνομιλιών για την ειρήνη με τις ΗΠΑ»

Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας 

Ρουστέμ Ουμέροφ

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη ξεκινούν νέο γύρο συνομιλιών με την αμερικανική ομάδα σχετικά με προτάσεις για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, δήλωσε την Παρασκευή, 19 Δεκέμβρη, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο Ουμέροφ, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις συνομιλίες, ανέφερε επίσης μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ότι στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία ειρηνευτικές συνομιλίες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark