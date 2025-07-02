Politico: Ευρείας κλίμακας αμυντική συμφωνία θα συνάψουν Γερμανία - Βρετανία

Αμυντική συμφωνία ευρείας κλίμακας αναμένεται να υπογράψουν στις 17 Ιουλίου η Γερμανία και η Βρετανία, στη βάση της περσινής κοινής δήλωσης του τότε καγκελάριου Όλαφ Σολτς και του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Politico, η συμφωνία θα αναφέρεται σε στενότερη συνεργασία των δύο χωρών για την ειρήνη, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ θα περιλαμβάνει και ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση απειλής.

Ένα από τα βασικά κεφάλαια της συμφωνίας θα αφορά την άμυνα και θα βασίζεται στην συμφωνία του Trinity House η οποία υπογράφηκε πέρυσι και ορίζει ότι οποιαδήποτε στρατηγική απειλή για τη μία χώρα θα ισοδυναμούσε με απειλή και εναντίον της άλλης. Αυτό, μετά και τα αντίστοιχα σχέδια με την Γαλλία, θα έδινε στην Γερμανία μια ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας και με τις δύο πυρηνικές δυνάμεις της Ευρώπης, καθώς επιθυμία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της ηπείρου ανεξαρτήτως των ΗΠΑ.

Στην συμφωνία ωστόσο, διευκρινίζεται στο δημοσίευμα, θα επιβεβαιώνεται η δέσμευση των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ ως ακρογωνιαίο λίθο της συλλογικής τους άμυνας, με την αναφορά στην ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας να υπογραμμίζει την ώθηση προς τους ευρωπαίους συμμάχους για στενότερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, καθώς οι ΗΠΑ αποσύρονται από την διατλαντική αμυντική συμμαχία. Στο κείμενο θα περιλαμβάνονται ακόμη αναφορές στα μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, για τις μεταφορές και την έρευνα, αλλά και δέσμευση για την προώθηση διασυνοριακών ανταλλαγών - ένα ευαίσθητο θέμα για την κυβέρνηση Στάρμερ, ο οποίος αντιμετωπίζει πιέσεις για τη μείωση τόσο της νόμιμης όσο και της παράνομης μετανάστευσης.

Όπως τονίζει το Politico, οποιαδήποτε συμφωνία αναφέρεται στην κινητικότητα των νέων των δύο χωρών θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η Βρετανία δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία σε αυτόν τον τομέα. Η Γερμανία είναι μία από τις χώρες που πιέζουν περισσότερο για την απελευθέρωση των κανονισμών σχετικά με τους νέους που φθάνουν στην Βρετανία.

Η γερμανοβρετανική συμφωνία είναι αποτέλεσμα 18 γύρων διαπραγματεύσεων και, σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, «θα ασχολείται με όλο το φάσμα των σχέσεων» των δύο χωρών.

