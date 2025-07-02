Σε νέα φάση έντασης οδηγείται η πολιτική σύγκρουση στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, προχώρησε σε σκληρές δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο ως «αρχηγό χούντας». Παράλληλα, επεισόδια σημειώθηκαν στη μαζική διαδήλωση υπέρ του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαράθεσης

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Οζέλ και του Ερντογάν έχει λάβει ακραίες διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες. Ο Οζέλ, με συνεχή δημόσιο λόγο, καταφέρεται εναντίον του προεδρικού καθεστώτος, ενισχύοντας τη δυναμική του κόμματός του, το οποίο –σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις– προηγείται του κυβερνώντος κόμματος κατά τουλάχιστον 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Η χθεσινή ημέρα θεωρήθηκε ορόσημο για την αντιπολίτευση, καθώς συμπληρώθηκαν εκατό ημέρες από τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Οζέλ απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συγκέντρωση στην πλατεία Σαράτσχανε της Κωνσταντινούπολης, τόπο που έχει μετατραπεί σε σημείο αντίστασης. Παρά το άγριο κλίμα, χιλιάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν, διαμαρτυρόμενοι ειρηνικά, αλλά και συγκρουόμενοι κατά διαστήματα με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά την ομιλία του, ο Οζέλ χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, αποκαλώντας τον Ερντογάν «ηγέτη της χούντας» και τη σύλληψη του Ιμάμογλου «σχεδιασμένο πραξικόπημα». Υπογράμμισε: «Δεν μπορείτε να μας εκφοβίσετε. Αφήσαμε τον φόβο στο σπίτι», τονίζοντας τη σημασία της αντίστασης απέναντι στον αυταρχισμό.

Αστυνομική καταστολή και συλλήψεις

Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν στη συγκέντρωση, κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών και προχωρώντας σε συλλήψεις –ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι, οι οποίοι φέρεται να αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε τη σύλληψη 42 ατόμων, υποστηρίζοντας ότι προσέβαλαν τον πρόεδρο και αντιστάθηκαν στη δημόσια αρχή. Σε δημόσια τοποθέτησή του, προειδοποίησε πως «κανείς δεν μπορεί να μετατρέψει τους δρόμους και τις πλατείες σε πεδία επίθεσης κατά της βούλησης του λαού» και καταδίκασε κάθε μορφή πρόκλησης. Σε παρόμοιο ύφος κινήθηκαν και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Η χθεσινή κινητοποίηση συμπεριέλαβε μαζικές προσαγωγές στελεχών και στον Δήμο Σμύρνης, μεταξύ των οποίων και ο πρώην δημοφιλής δήμαρχος Τουντς Σογιέρ, γεγονός που επιτείνει το κλίμα πολιτικής έντασης.

Το χαρτί του Κουρδικού στη φαρέτρα Ερντογάν

Παρά την εμφανώς εντεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, ο Ερντογάν δεν φαίνεται διατεθειμένος να υποχωρήσει. Στελέχη του κυβερνώντος κόμματος διαρρέουν ότι εντός των επόμενων ημερών το Κουρδικό μπορεί να μεταβληθεί σε καταλύτη πολιτικών εξελίξεων, καθώς αναμένουν κινήσεις από το ΡΚΚ ως προς τη θέση του στα όπλα.

Πηγή: Deutsche Welle

