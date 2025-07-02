Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Κατασκοπείας της Ρωσίας (SVR), Σεργκέι Ναρίσκιν πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κούβα και είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ , ανακοίνωσε σήμερα η SVR , μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και ο Ναρίσκιν συζήτησαν τις διμερείς ρώσο-κουβανικές σχέσεις στην Αβάνα, έγραψε ο Κουβανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

