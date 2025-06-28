Μ. Βρετανία: Ένας χρόνος κυβέρνηση Στάρμερ

Βαριά σκιά έχει πέσει επάνω στον Βρετανό πρωθυπουργό και το Εργατικό Κόμμα, σχεδόν έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης. Η κριτική προς την κυβέρνηση εντείνεται, ενώ ο λαϊκιστής Φάρατζ και το κόμμα του φαίνεται πως προηγούνται στις δημοσκοπήσεις. Ανταπόκριση από το Λονδίνο.

Μετά τις 359 ημέρες διακυβέρνησης των Εργατικών, αναλυτές, κοινωνία και κυβέρνηση προχωρούν σε απολογισμό. Η εκλογική νίκη της 4ης Ιουλίου 2024 ήταν ιστορική, με 412 έδρες από τις συνολικά 650 να περνούν στον έλεγχο του Εργατικού Κόμματος, βάζοντας τέλος στη 14ετή κυριαρχία των Συντηρητικών. Όμως, αυτή η νίκη σήμαινε επίσης ότι οι Εργατικοί έπρεπε να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στη διακυβέρνηση, κάτι που είχαν ξεχάσει επί σειρά ετών.

Δυσαρέσκεια ψηφοφόρων και κρίσιμες δημοσκοπήσεις

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη δυσπιστία της κοινωνίας προς την παρούσα κυβέρνηση. Σύμφωνα με πρόσφατη μέτρηση της YouGov, η πρόθεση ψήφου για τους Εργατικούς αγγίζει το 23%, υποχωρώντας πίσω από το λαϊκιστικό Reform UK του Φάρατζ που συγκεντρώνει 26%. Η μετακίνηση ψηφοφόρων προς το Reform UK, τους Φιλελεύθερους (Lib Dems) και τους Πράσινους υποδεικνύει ευρεία δυσαρέσκεια.

Τα εσωτερικά προβλήματα αποτελούν βασική αιτία για αυτή την τάση. Η κοινωνία δείχνει απογοητευμένη από την αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων, την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) και τη συνεχιζόμενη ακρίβεια που πιέζει τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με έρευνα του Politico, μόνο 23% του πληθυσμού διατηρεί θετική άποψη για τον πρωθυπουργό Στάρμερ, ενώ το 62% διατυπώνει αρνητική γνώμη – μια δραματική πτώση από το 61% στις αρχές της θητείας του.

Επιπλέον, δημοσκόπηση για την Telegraph δείχνει ότι σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (49%) θεωρούν ότι ο Στάρμερ δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει τη θητεία του.

Εξωτερική πολιτική: λεπτές στρατηγικές ισορροπίες

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός Στάρμερ καταγράφει ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις. Με διπλωματική προσέγγιση, επαναφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο σε τροχιά προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κλείνοντας διμερείς συμφωνίες και αποκαθιστώντας σχέσεις που είχαν υπονομευθεί από το Brexit – μια δέσμευση που αποτέλεσε πυλώνα της προεκλογικής του εκστρατείας.

Την ίδια ώρα, διατηρεί στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και ο πρόεδρος Τραμπ εκφράζει δυσπιστία προς την ευρωπαϊκή συμμαχία, διατηρεί ήπια στάση προς τη Βρετανία, με τον Στάρμερ να πετυχαίνει σημαντικές εξαιρέσεις, όπως ο περιορισμός συγκεκριμένων δασμών. Η βρετανική κυβέρνηση συνειδητά αποφεύγει να πάρει ανοιχτά θέση ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας τη σημασία ισορροπιών στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα.

Η διατήρηση αυτών των ισορροπιών, ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το ταραχώδες διεθνές σκηνικό και η απρόβλεπτη στρατηγική του προέδρου Τραμπ εντείνουν τους κινδύνους για το Λονδίνο, σε μια περίοδο που κάθε κυβέρνηση καλείται πρώτα να ανταποκριθεί στις εσωτερικές της ανάγκες και στις πιέσεις του εκλογικού σώματος.

Πηγή: Deutsche Welle

