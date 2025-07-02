Ισραήλ και Χαμάς εκπέμπουν αντιφατικά μηνύματα για την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ περί 60ήμερης κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, καθιστώντας αβέβαιο το ενδεχόμενο συμφωνίας. Την ώρα που η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για «τελική πρόταση», ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για εξάλειψη της Χαμάς, ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση ζητά εγγυήσεις για την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε την Τετάρτη ότι στόχος του Ισραήλ παραμένει η πλήρης εξάλειψη της Χαμάς, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «τελικής πρότασης» για 60ήμερη κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

«Δεν θα υπάρξει Χαμάς. Δεν θα υπάρξει Χαμαστάν. Δεν επιστρέφουμε σε αυτό. Τελείωσε», είπε χαρακτηριστικά, σε εκδήλωση του αγωγού Trans-Israel.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει στις προϋποθέσεις της κατάπαυσης του πυρός που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Χαμάς ανέφερε ότι μελετά νέες ειρηνευτικές προτάσεις που έλαβε από τους διαμεσολαβητές, επιδιώκοντας μια συμφωνία που θα σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και θα οδηγήσει σε πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν την Τετάρτη συγκρατημένα αισιόδοξοι για την προοπτική επίτευξης νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα, ενόψει της συνάντησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η νέα, αμερικανικής έμπνευσης πρωτοβουλία μπορεί να υπερβεί το βασικό αγκάθι των συνομιλιών: εάν δηλαδή η εκεχειρία των 60 ημερών θα οδηγήσει πράγματι στον τερματισμό του 20μηνου πολέμου στη Γάζα, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ ενημέρωσε επίσημα τις ΗΠΑ πως αποδέχεται τις «προϋποθέσεις για την οριστικοποίηση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Στο διάστημα αυτό, όπως είπε, όλες οι πλευρές θα επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν την παύση των συγκρούσεων για να θέσουν τέλος στον πόλεμο.

Σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα, η νέα πρόταση προχωρά πέρα από εκείνη του Μαΐου, προσφέροντας πιο εκτεταμένες εγγυήσεις εκ μέρους των διαμεσολαβητών, ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της δίμηνης εκεχειρίας, μέχρι να υπάρξει μια συνολική συμφωνία ειρήνης.

Τα «αγκάθια»

Ηγετικά στελέχη της Χαμάς δηλώνουν ότι θα απελευθερώσουν τους εναπομείναντες ομήρους μόνο εάν το Ισραήλ συμφωνήσει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Από την άλλη πλευρά, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ανοιχτός σε μια «προσωρινή κατάπαυση πυρός», αλλά ξεκαθαρίζει ότι δεν θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες αν η Χαμάς δεν εγκαταλείψει την εξουσία και οι ηγέτες της δεν εξοριστούν, όροι που η παλαιστινιακή οργάνωση απορρίπτει κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους, το Τελ Αβίβ φέρεται να έχει προχωρήσει σε νέες παραχωρήσεις, αποδεχόμενο τη διατύπωση εγγυήσεων εκ μέρους των διαμεσολαβητών. Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς, η Χαμάς έχει ζητήσει στο παρελθόν ανάλογες διατυπώσεις, τις οποίες το Ισραήλ είχε απορρίψει, υποστηρίζοντας ότι θα μετέτρεπαν ουσιαστικά την προσωρινή εκεχειρία σε μόνιμη.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος εξακολουθεί να απολαμβάνει την υποστήριξη σημαντικού μέρους της ισραηλινής κοινής γνώμης μετά τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν τον Ιούνιο, ίσως είναι πλέον έτοιμος να επανεξετάσει τη στάση του. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι η συμφωνία θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα.



