Γερμανία: Όργανο ρωσικής προπαγάνδας η πλατφόρμα Red

Η διαδικτυακή πύλη «Red» χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για τη χειραγώγηση πληροφοριών με στόχο την αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής στη Γερμανία και στην Ευρώπη, εκτιμά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και απαντά - σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση - με την επιβολή κυρώσεων.

Το «Red» πιστεύεται από τις γερμανικές Αρχές ότι συνδέεται άμεσα με το Russia Today και θεωρείται επισήμως όργανο ρωσικής επιρροής, δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Καταφέραμε να το διαπιστώσουμε αυτό στο πλαίσιο μιας εθνικής διαδικασίας, βάση της οποίας αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση των γερμανικών αρχών ασφαλείας», τόνισε ο εκπρόσωπος και εξήγησε ότι «η Ρωσία χρησιμοποιεί πλατφόρμες όπως το Red για να αποδυναμώσει την κοινωνική συνοχή στην Γερμανία και στην Ευρώπη, χειραγωγώντας τις συζητήσεις και τροφοδοτώντας τεχνητά την παραπληροφόρηση, υποδαυλίζοντας δυσπιστία στα γεγονότα, στα ΜΜΕ και στις δημοκρατικές δομές και δυσφημώντας τις κρατικές δομές ή παρουσιάζοντάς τες ως ανίκανες να αναλάβουν δράση». Μαζί με τους εταίρους της στην ΕΕ, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει επιβάλει κυρώσεις σε βάρος όσων κρύβονται πίσω από το «Red», πρόσθεσε ο ίδιος εκπρόσωπος, αναφερόμενος στο «πάγωμα» συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων εντός ΕΕ και στην κατά περίπτωση επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών.

Η αγγλόφωνη πλατφόρμα «Red» εμφανίζεται ως «επαναστατική» και αφιερωμένη «στην προώθηση θαρραλέων και προοδευτικών φωνών στον ψηφιακό κόσμο και στην ανάδειξη κρίσιμων κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. Η «Red» διοικείται από τουρκική εταιρία ΜΜΕ AFA Medya, στην οποία, μαζί με τον ιδρυτή της Χουσεΐν Ντογρού έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ, με την κατηγορία ότι «υπονομεύουν τη δημοκρατική πολιτική διαδικασία» στην Γερμανία. Μετά την επιβολή κυρώσεων, στις 16 Μαΐου το «Red» ανακοίνωσε τον τερματισμό της λειτουργίας του.

Πηγή: skai.gr

