Να ακυρώσει η βρετανική κυβέρνηση όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει με προμηθευτές που διατηρούν δεσμούς με ρωσικά ορυκτά καυσίμου, ζητούν Ουκρανοί ακτιβιστές.

Η έκκλησή τους- η οποία διατυπώθηκε σήμερα Τετάρτη σε επιστολή προς τον υπουργό του Υπουργικού Συμβουλίου, Νικ Τόμας-Σάιμοντς - έρχεται μετά την αποκάλυψη του Politico ότι η οδός Ντάουνινγκ Στριτ 10, και πολλά άλλα κτίρια στο Γουάιτχολ, τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο από την TotalEnergies Gas & Power, μια βρετανική θυγατρική του γαλλικού γίγαντα ορυκτών καυσίμων TotalEnergies. Η TotalEnergies ωστόσο, εξακολουθεί να εισάγει ρωσικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους γείτονες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η σύμβαση της κυβέρνησης με την εταιρεία, η οποία ενδεχομένως να αξίζει έως και 8 δισεκατομμύρια λίρες, «υπονομεύει τη δημόσια δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να τερματίσει την εξάρτηση από το αιματηρό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Πούτιν», έγραψαν οι ακτιβιστές στην επιστολή τους.

«Δίνει ένα παράδειγμα το οποίο οι κερδοσκοπικές εταιρείες ήταν πολύ πρόθυμες να ακολουθήσουν. Αυτό με τη σειρά του έχει υπονομεύσει ολόκληρο το καθεστώς κυρώσεων της Δύσης» αναφέρεται στην επιστολή.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε: «Όλες οι κυβερνητικές συμβάσεις δημοσιεύονται ανοιχτά στο διαδίκτυο και ακολουθούν όλες τις κυρώσεις και τους κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως οι περισσότεροι προμηθευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, η TotalEnergies αγοράζει φυσικό αέριο από την εγχώρια ανοιχτή αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η παρουσία ρωσικού φυσικού αερίου είναι εξαιρετικά απίθανη».

Η επιστολή των ακτιβιστών υπογράφεται από επτά ομάδες με έδρα την Ουκρανία και φιλοουκρανικές. Καλεί τον Thomas-Symonds - τον υπουργό που επιβλέπει τον φορέα προμηθειών της κυβέρνησης, Crown Commercial Service - να αποκαλύψει όλες τις συμβάσεις του Whitehall με την TotalEnergies, να δεσμευτεί για τον τερματισμό των προμηθειών από προμηθευτές που διατηρούν ενεργειακούς δεσμούς με τη Ρωσία και να καταρτίσει ένα «σαφές σχέδιο για τη μετάβαση των κυβερνητικών υπηρεσιών σε καθαρές, χωρίς συγκρούσεις πηγές ενέργειας».

Η Ιρίνα Πτάσνικ, ανώτερη ερευνήτρια στο Razom We Stand, την ουκρανική ομάδα εκστρατείας, δήλωσε ότι ήταν «αδικαιολόγητο» το γεγονός ότι τα χρήματα των Βρετανών φορολογουμένων ρέουν στην TotalEnergies. «Η βρετανική κυβέρνηση πρέπει επειγόντως να επιδείξει ηγεσία [και] να τερματίσει αυτές τις συμβάσεις», είπε.

Η TotalEnergies αναφέρει ότι προμηθεύει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μόνο από το συγκρότημα υγροποιημένου φυσικού αερίου Γιαμάλ στη Σιβηρία βάσει μακροπρόθεσμων συμβατικών ρυθμίσεων, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις οποίες δεν μπορεί να παραβιάσει.

Το φυσικό αέριο που παρέχεται βάσει των συμβάσεων της TotalEnergies Gas & Power με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προμηθεύεται στην εγχώρια αγορά, επομένως είναι εξαιρετικά απίθανο κάποιο από αυτά να προέρχεται από τη Ρωσία. Σύμφωνα με την απαγόρευση του Ηνωμένου Βασιλείου, η εταιρεία δεν εισάγει ρωσικό LNG απευθείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, οι ακτιβιστές και τα μέλη του κοινοβουλίου των Εργατικών έχουν δηλώσει ότι η συμφωνία της κυβέρνησης με την εταιρεία - που εξασφαλίστηκε το 2023 υπό την κυβέρνηση των Συντηρητικών - υπονομεύει την κατά τα άλλα σκληρή στάση του Ηνωμένου Βασιλείου στο εμπόριο ορυκτών καυσίμων της Ρωσίας, το οποίο το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό του κατά της Ουκρανίας.

Ο Στίβεν Χόφμαν, αναπληρωτής διευθυντής της οργάνωσης UK Friends of Ukraine, δήλωσε ότι τα βρετανικά κυβερνητικά κτίρια «δεν θα πρέπει να θερμαίνονται με αέριο που προέρχεται από μια εταιρεία με τόσο στενούς δεσμούς με τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων της Ρωσίας».

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε: «Κάνουμε το Ηνωμένο Βασίλειο μια υπερδύναμη καθαρής ενέργειας για να ξεφύγει από το τρενάκι του λούνα παρκ των αγορών ορυκτών καυσίμων που ελέγχονται από δικτάτορες όπως ο Πούτιν, αντικαθιστώντας την με καθαρή εγχώρια δύναμη που ελέγχουμε, και έχουμε τερματίσει όλες τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων σε απάντηση στην παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.