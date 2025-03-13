Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση την Δευτέρα του δεξαμενόπλοιου Stena Immaculate με το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Solong στα ανοιχτά των ακτών της βορειοανατολικής Αγγλίας έχουν «σχετικώς περιοριστεί», δήλωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καθώς οι φόβοι για μια περιβαλλοντική καταστροφή αμβλύνθηκαν και η προσοχή πλέον στρέφεται στα αίτια της σύγκρουσης.

Το υπό πορτογαλική σημαία Solong έπεσε πάνω στο υπό αμερικανική σημαία Stena Immaculate ενώ αυτό ήταν αγκυροβολημένο, περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ακτές. Το Stena Immaculate μετέφερε καύσιμα για μαχητικά αεροσκάφη του αμερικανικού στρατού.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκρήξεις και τεράστιες πυρκαγιές και καύσιμα αεριωθούμενων διέρρευσαν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία Crowley, διαχειρίστρια του τάνκερ, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε μεταξύ άλλων 220.000 βαρέλια κηροζίνης, εγείροντας φόβους για μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή.

Τρεις μέρες μετά το συμβάν, το δεξαμενόπλοιο παραμένει αγκυροβολημένο με μια τρύπα στο πλαϊνό μέρος, ενώ το βαριά καμένο φορτηγό πλοίο έχει σταθεροποιηθεί έπειτα από αρχικούς φόβους ότι θα μπορούσε να βυθιστεί.

Σύμφωνα με την Greenpeace, μια «περιβαλλοντική καταστροφή φαίνεται να έχει αποφευχθεί» σε μεγάλο βαθμό.

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι σχετικώς περιορισμένη», είπε ο Στάρμερ. «Σε ό,τι αφορά τα αίτια του συμβάντος, αυτά δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Υπάρχει μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη... αλλά πρέπει η έρευνα να φτάσει μέχρι τέλους».

Μία μέρα μετά το ναυτικό ατύχημα, η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον πλοίαρχο του Solong, έναν 59χρονο Ρώσο υπήκοο ως ύποπτο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς κατά τη σύγκρουση φέρεται να έχασε τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος του φορτηγού πλοίου.

Οι αρχικές ανησυχίες για περιβαλλοντική καταστροφή έχουν υποχωρήσει, καθώς οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις έδειξαν ότι το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων κάηκε μετά τη σύγκρουση και δεν υπάρχει κανένα σημάδι άλλης διαρροής από κανένα από τα δύο πλοία.

Χθες, η πλοιοκτήτρια εταιρεία του τάνκερ, Stena Bulk ανακοίνωσε πως το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου των καυσίμων που μετέφερε το Stena Immaculate παραμένει ανέπαφο και δεν διαρρέει στη θάλασσα.

Η Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων της Βρετανίας (MAIB) ανέφερε ότι θα ηγηθεί της έρευνας ασφαλείας, επιδιώκοντας να εξακριβώσει τα αίτια του συμβάντος και πώς να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων ατυχημάτων.

Η MAIB τόνισε ότι θα επιθεωρήσει και τα δύο πλοία και θα ανακτήσει τα αρχεία από το σύστημα καταγραφέα δεδομένων πλοήγησης (Voyage Data Recorders) μόλις είναι ασφαλές να το κάνει. Οι έρευνές της θα εξετάσουν επίσης τη «διαχείριση κόπωσης» των πληρωμάτων, τις πρακτικές πλοήγησης και τις καιρικές συνθήκες.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι η κράτηση του Ρώσου καπετάνιου του πλοίου παρατάθηκε κατά 36 ώρες και συνεχίζεται η ανάκρισή του. «Η αστυνομία διεξάγει ενδελεχή έρευνα για πιθανά ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με τη σύγκρουση των δύο σκαφών, ενώ οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες συνεχίζουν τις δικές τους εκτιμήσεις για το συμβάν», τόνισε ο αρχιεπιθεωρητής, Κρεγκ Νίκολσον.

«Μικρές πυρκαγιές εξακολουθούν στο πάνω κατάστρωμα του Solong», δήλωσε σήμερα ο Πάντι Ο'κάλαχαν, επικεφαλής του Λιμενικού Σώματος, και εξειδικευμένα σκάφη παραμένουν ανεπτυγμένα.

Οι ειδικές ομάδες «θα επιβιβαστούν στα πλοία μόνο όταν είναι ασφαλές να το κάνουν», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

