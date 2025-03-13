Κρεμλίνο: Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για μια πιθανή τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο ανέφερε ότι ο Γιούρι Ουσάκοφ ανέφερε ότι το Κρεμλίνο δεν αναμένει να υπάρξει σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός 30 ημέρων που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα πρώτο βήμα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα εξασφαλίσει απλώς μια ανάπαυλα στις δυνάμεις του Κιέβου.

