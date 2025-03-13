Τριμερής Ελάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Πρόκειται για μια συνεργασία με μέλλον, είπε ο Κύπριος ΥΠΕΞ

Μετά το πέρας των εργασιών της τριμερούς συνάντησης ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι η Τριμερής στέλνει μηνύματα ως προς τη διάρκεια και την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας. Όπως είπε, πρόκειται για μια συνεργασία με μέλλον και ορίζοντα στρατηγικής σύμπλευσης.

Προσέθεσε ότι η διάταξη της τριμερούς είχε ευρύτητα θεματολογίας, όπως η ενέργεια, η άμυνα, η διαχείριση κρίσεων κ.α. και τάχθηκε υπέρ της εμβάθυνσης του θεματολογίου. Και όπως είπε σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήσανε για την προετοιμασία της 10ης συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή των ηγετών των τριών χωρών που θα γίνει στο άμεσο μέλλον.

Ο κ.Κόμπος εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς, είπε ότι η βαρβαρότητα και η τρομοκρατία δεν μπορεί να είναι ιδεολογία και τόνισε ότι η Χαμάς δεν μπορεί να έχει ρόλο για στην επόμενη μέρα στη Γάζα. Εστίασε στην τραγική κατάσταση στη Συρία είπε ότι είναι κοινή η ανησυχία για τις συγκρούσεις, καταδίκασε τα ειδεχθή εγκλήματα εναντίον χριστιανών, Αλαουιτών, και Δρούζων και τόνισε με έμφαση ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει διερεύνηση και λογοδοσία. «Ο λαός της Συρίας δικαιούται στήριξης αλλά η Συρία δεν μπορεί να αποτελεί βάση εξαγωγής εξτρεμισμού, και πηγή αστάθειας στην περιοχή» είπε ο κ.Κόμπος και σημείωσε ότι η αποκλιμάκωση είναι βασική προτεραιότητα για την προώθηση συμπεριληπτικής και μεταβατικής διαδικασίας «χωρίς επεμβάσεις επιρροές και παρεμβάσεις τρίτων παραγόντων».

Για τον Λίβανο είπε ότι η πλήρης κατάπαυση του πυρός είναι βασική παράμετρος για την ασφάλεια, ενώ τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός για να αντιμετωπιστούν οι αναθεωρητικές τάσεις τρίτων χωρών που υπονομεύουν την περιφερειακή ισορροπία και ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι συζητήθηκε η διασυνδεσιμότητα ως προς τον τρόπο ενίσχυσης του σχήματος ώστε γίνει 3+1 με τη συμμετοχή των ΗΠΑ κάτι που εκτίμησε ότι θα είναι πολλαπλασιαστής ισχύος και για τις ΗΠΑ στην περιοχή μας. Προσέθεσε ότι η Ελλάδα η Κύπρος και το Ισραήλ έχουν αλληλένδετα γεωγραφικά πλεονεκτήματα και είπε ότι η πύλη προς την Ευρώπη για ενεργειακούς σκοπούς είναι νοτιοανατολική.

Ανέφερε ότι ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, είπε ότι η Κύπρος προσέρχεται στην άτυπη πενταμερή στις 17 και 18 Μαρτίου προσηλωμένη να προκύψει θετικό αποτέλεσμα που να αφορά την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι η θέση της χώρας του είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις από το Κράν Μοντανά, και τόνισε πως όποια άλλη ιδέα δεν θα γίνει αποδεκτή, και η αποτυχία των συνομιλιών θα έχει καταστροφική επίδραση για την περιοχή, αλλά και για τους Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι δεν έχει σημασία εάν είναι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος, αλλά πρέπει να εστιάσουν στα δεδομένα και η πενταμερής συνάντηση θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. «Προσεχόμαστε με καλή βούληση και διάθεση για διάλογο. Εναπόκειται στην άλλη πλευρά πως θα τοποθετηθεί»είπε ο κ.Κόμπος. Τέλος, ανέφερε ότι η Κύπρος βοηθάει στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και επανέλαβε με έμφαση την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων και της κατάπαυσης του πυρός.

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Η Τουρκία βοηθά να μπαίνουν δυνάμεις στον Λίβανο υπέρ της Χεζμπολάχ

Από την πλευρά του ο Υπ.Εξ. του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, τόνισε ότι η σχέση των τριών χωρών βασίζεται στη στρατηγική περιφερειακή συνεργασία και σε κοινές αξίες και συμφέροντα Η τριμερής συνάντηση δίνει τη δυνατότητα είπε, να επεκτείνουμε τους στρατηγικούς δεσμούς μας, ενώ προάγει τη συνεργασία σε πολλά πεδία και στόχος είναι να υπάρχουν περισσότερα θέματα στην ατζέντα. Είπε ότι συμφωνήσανε στην πραγματοποίηση μηνιαίων συναντήσεων για να προάγεται από κοινού η συνδεσιμότητα και η ατζέντα θεμάτων που θα συζητηθεί σε μια συνάντηση κορυφής μεταξύ των ηγετών των χωρών. Τόνισε ότι τα γεγονότα του Οκτωβρίου του 2023 άλλαξαν ριζικά την περιοχή, και προσέθεσε ότι "με τον φίλο μας τον κ.Τράμπ έχουμε μια ευκαιρία να φτιάξουμε τα πράγματα στην περιοχή".

Είπε, επίσης, ότι το Ισραήλ μπορεί να μην έκλαψε την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, αλλά στο νέο καθεστώς Γζολάνι, «είδαμε ότι σφαγιάστηκαν χριστιανοί», και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να παίξει ρόλο και η Συρία πρέπει να είναι προσεκτική με τις πολιτικές της με την Τουρκία. Ο ισραηλινός Υπ.Εξ. σημείωσε ότι η Τουρκία βοηθά και δίνει τη δυνατότητα να μπαίνουν δυνάμεις στον Λίβανο για να βοηθήσουν τη Χεζμπολάχ και προσέθεσε ότι ο Λίβανος έχει μια ευκαιρία να απεμπλακεί από το Ιράν, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είναι βέβαιο ότι ο λιβανέζικος στρατός είναι ισχυρότερος από τη Χεζμπολάχ. «Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε τίποτα λιγότερο από την πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας, το τέλος της παρουσίας της Χαμάς, και την επιστροφή ομήρων» δήλωσε και υπογράμμισε ότι «η Χαμάς είναι η οργάνωση που έκανε φρικτά εγκλήματα κατά του Ισραήλ», ενώ τόνισε ότι το Ιράν προσπαθεί να αφανίσει το Ισραήλ και το λέει δημοσίως. Τέλος, χαρακτήρισε το Ιράν παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής μας και εχθρό όλου του δυτικού πολιτισμού.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ.Σάαρ, αναφέρθηκε στο Κυπριακό και είπε ότι η θέση του Ισραήλ είναι σαφής, στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, χαρακτήρισε απαράδεκτη την εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού από την Τουρκία, και είπε ότι είναι εναντίον των προσπαθειών της Τουρκίας να παρουσιάσει τον εαυτό της ως έναν υπερασπιστή της περιφερειακής σταθερότητας.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες στην Ντόχα, είπε ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα αποτελέσματα, ανέφερε ότι η χώρα του δέχθηκε την πρόταση του ειδικού απεσταλμένου, αλλά την απέρριψε η Χαμάς, ενώ είπε ότι αυτό που αποκαλούμε ανθρωπιστική βοήθεια, «σε 42 μέρες μπήκαν 25 χιλιάδες φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας, που είναι σήμερα το 50% του προϋπολογισμού της Χαμάς που το χρησιμοποιούν για να στρατολογηθούν νέοι τρομοκράτες. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.