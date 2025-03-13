Ιταλία: Ο Ίλον Μασκ παγώνει προσλήψεις στο ΝΑΤΟ

Η Αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνητικής Αποδοτικότητας Doge, της οποίας ηγείται ο νοτιοαφρικανικής καταγωγής δισεκατομμυριούχος , ανακοίνωσε ότι στο εξής σταματούν οι προσλήψεις ντόπιου πολιτικού προσωπικού στις βάσεις της Βορειοαλαντικής Συμμαχίας σε ιταλικό έδαφος. Η απόφαση μάλιστα έχει αναδρομική ισχύ από τις 2 Μαρτίου. Κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ανανεωθούν ούτε οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενώ δεν έχει αναφερθεί για πόσο καιρό πρόκειται να ισχύσει το συγκεκριμένο μέτρο. «Πρόκειται για απόφαση χωρίς προηγούμενο», υπογραμμίζουν τα ιταλικά συνδικάτα. Συνολικά, στις βάσεις ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην χώρα, απασχολούνται περίπου 4.000 Ιταλοί εργαζόμενοι, 700 μόνον σε εκείνη του Αβιάνο.



Παράλληλα, πρόσφατα ο Τύπος αποκάλυψε ότι πάντα με απόφαση της υπηρεσίας Doge, «πάγωσαν» οι πιστωτικές κάρτες όλου του πολιτικού προσωπικού που εργάζεται στις βάσεις ΝΑΤΟ. Κάρτες με τις οποίες, Αμερικανοί και Ιταλοί εργαζόμενοι, έως τώρα αγόραζαν τρόφιμα, οικοδομικά υλικά και ανταλλακτικά για υπολογιστές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η συγκεκριμένη απόφαση πρόκειται να ισχύσει για τουλάχιστον ένα μήνα, με κύριο στόχο τον έλεγχο και περιορισμό των δαπανών. Πρόκειται να εγκατασταθεί ένα κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστημα που θα καταγράφει αυτόματα όλα τα έξοδα.

Μέσα σε όλα αυτά, η υπηρεσία τουέστειλε μέιλ με το οποίο ζητούσε από το σύνολο του πολιτικού προσωπικού των βάσεων ΝΑΤΟ της Ιταλίας, να απαντήσουν εντός δυο ημερών, εξηγώντας ποιες είναι οι αρμοδιότητές του και τί ακριβώς έκανε την τελευταία εβδομάδα. Μετά από ένα αρχικό «σοκ», τα ιταλικά συνδικάτα ασχολήθηκαν σε βάθος με το θέμα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, βάσει του συμβολαίου τους υποχρεούνται να απαντήσουν στο συγκριμένο μέιλ μόνον οι εργαζόμενοι με αμερικανική υπηκοότητα.Την ίδια ώρα, όπως γράφει ο ιταλικός τύπος, παραδόθηκαν στις βάσεις ΝΑΤΟ του Αβιάνο και του Γκέντι, κοντά στα σύνορα με την Σλοβενία και το Μπέργκαμο, οι πυρηνικές βόμβες τελευταίας τεχνολογίας Β61-12. Τοποθετούνται στα αεροσκάφη F-35 και χαρακτηρίζονται από υψηλή, «χειρουργική ακρίβεια» που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ στο παρελθόν. Σύμφωνα με τους αναλυτές, διαθέτουν ισχύ μέχρι και πέντε φορές μεγαλύτερη από την βόμβα που κατέστρεψε την Χιροσίμα και εκτός από την Ιταλία, παραδόθηκαν και στις βάσεις της Ατλαντικής Συμμαχίας που βρίσκονται στην Γερμανία , στην Τουρκία , στο Βέλγιο και στην Ολλανδία.

