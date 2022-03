Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμα του δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του έχει φθάσει σε ένα στρατηγικό σημείο καμπής στον πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά επισήμανε ότι δεν είναι δυνατό να πει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος.

"Είναι αδύνατο να πω πόσες ημέρες έχουμε ακόμη μέχρι να ελευθερώσουμε την ουκρανική γη. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι θα το κάνουμε. Γιατί έχουμε ήδη φθάσει σε ένα στρατηγικό σημείο καμπής", είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα καλώντας την διεθνή κοινότητα να αυξήσει την πίεση με κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος στο μήνυμα του - μέσα από την πόλη του Κιέβου, δείχνοντας πως βρίσκεται στην εμπόλεμη Ουκρανία - καταγγέλλει ότι η Ρωσία αναπτύσσει Σύρους μισθοφόρους στην Ουκρανία για να πολεμούν ενάντια στο δικό του λαό.

Εδώ και 16 ημέρες πολεμούμε για την ελευθερία μας. Είναι 4 φορες μεαλύτερο το χρονικό διάστημα από αυτό που η Ρωσία περίμενε ότι θα καταφέρει να μας νικήσει, ανέφερε μεταξύ άλλων και τόνισε πως η Ουκρανία είναι περήφανη και ότι θα υπερασπιστούν την γη τους και την ελευθερία τους.

Ο ίδιος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τις κυρώσεις της Ε.Ε λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις.

Η Ρωσία πρέπει να τιμωρηθεί για τον βομβαρδισμό ανθρωπιστικών διαδρομών, δήλωσε ο κ. Ζελένσκι χαρακτηριστικά.

Πιθανή μια συνάντηση Πουτιν – Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο

Δεν αποκλείει το Κρεμλίνο το ενδεχόμενο συνάντησης του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως μεταδίδει το Sky News, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι μια τέτοια συνάντηση είναι «πιθανή» και «δεν αποκλείεται». Πρόσθεσε επίσης, ότι θα πρέπει πρώτα να γίνουν οι απαραίτητες προεργασίες από τις ομάδες διαπραγμάτευσης.

«Ουδείς αποκλείει το ενδεχόμενο μιας συνάντησης ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Θεωρητικά είναι πράγματι δυνατή», δήλωσε ο Πεσκόφ σχολιάζοντας επισήμανση του τούρκου προεδρικού εκπροσώπου Ιμπραήμ Καλίν ότι μια συνάντηση ανάμεσα στους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επισήμανε ταυτόχρονα ότι «πρώτα πρέπει να κάνουν τη δουλειά που τους αναλογεί αντιπροσωπείες και υπουργοί ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι πρόεδροι δεν θα συναντηθούν μόνο χάριν της διαδικασίας και για μια συζήτηση, αλλά θα πραγματοποιήσουν μια συνάντηση για να επιτευχθούν αποτελέσματα».

«Η θέση της Ρωσίας δεν αποτελεί μυστικό, έχει διατυπωθεί και επισημανθεί στους ουκρανούς διαπραγματευτές. Περιμένουμε να λάβουμε τις διευκρινίσεις τους», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Στο ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν - Ζελένσκι, αναφέρθηκε χθες και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του στην Αττάλεια. Είπε ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν αρνείται συνάντηση με τον Ζελένσκι, ωστόσο πρέπει να γίνουν προετοιμασίες -και έχουν ήδη γίνει στη Λευκορωσία, ενώ το Κίεβο έχει τις ρωσικές απαιτήσεις στα χέρια του.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Sauli Niinisto τηλεφώνησε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από μια τηλεφωνική επικοινωνία που έχει προγραμματίσει για σήμερα με τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφερε το γραφείο του προέδρου σε δήλωση την Παρασκευή.



Prospects for peace talks were discussed with 🇫🇮 President @niinisto. We must stop the war together! Thanked 🇫🇮 for ​​supporting 🇺🇦 in the fight against aggression. This is more important than ever. We must jointly end the humanitarian catastrophe caused by Russia. #StopRussia