Δεν αποκλείει το Κρεμλίνο το ενδεχόμενο συνάντησης του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως μεταδίδει το Sky News, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι μια τέτοια συνάντηση είναι «πιθανή» και «δεν αποκλείεται». Πρόσθεσε επίσης, ότι θα πρέπει πρώτα να γίνουν οι απαραίτητες προεργασίες από τις ομάδες διαπραγμάτευσης.

Ο Πεσκόφ ανέφερε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος συνομιλεί με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν σχεδόν κάθε δεύτερη ημέρα.

Στο ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν - Ζελένσκι, αναφέρθηκε χθες και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του στην Αττάλεια. Είπε ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν αρνείται συνάντηση με τον Ζελένσκι, ωστόσο πρέπει να γίνουν προετοιμασίες -και έχουν ήδη γίνει στη Λευκορωσία, ενώ το Κίεβο έχει τις ρωσικές απαιτήσεις στα χέρια του.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Sauli Niinisto τηλεφώνησε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από μια τηλεφωνική επικοινωνία που έχει προγραμματίσει για σήμερα με τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφερε το γραφείο του προέδρου σε δήλωση την Παρασκευή.



Prospects for peace talks were discussed with 🇫🇮 President @niinisto. We must stop the war together! Thanked 🇫🇮 for ​​supporting 🇺🇦 in the fight against aggression. This is more important than ever. We must jointly end the humanitarian catastrophe caused by Russia. #StopRussia