Το μοναδικό στον πλανήτη κέντρο έρευνας για το μυκήτωμα, τροπική μολυσματική ασθένεια που πλήττει ιδίως τους πιο φτωχούς πληθυσμούς, καταστράφηκε στη Χαρτούμ εξαιτίας του πολέμου που συνεχίζει να μαίνεται στο Σουδάν, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Το κέντρο έρευνας για το μυκήτωμα (MRC) χτυπήθηκε σκληρά από τον πόλεμο και υπέστη μεγάλες καταστροφές στη Χαρτούμ», εξήγησε χθες Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο η αντιπροσωπεία του ΠΟΥ στο Σουδάν.

Από τον Απρίλιο του 2023, στο Σουδάν διεξάγεται πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), του μέχρι τότε υπαρχηγού του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Η εμφύλια ένοπλη σύρραξη, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει ξεριζώσει άλλους 13 εκατομμύρια και πλέον, προκάλεσε επίσης την κατάρρευση του ήδη εύθραυστου συστήματος υγείας της τρίτης μεγαλύτερης χώρας της Αφρικής.

Σε βίντεο που εστάλη την Τετάρτη στο AFP, το κέντρο ιατρικής έρευνας εικονίζεται να έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή: ταβάνια έχουν καταρρεύσει, συρταριέρες είναι πεσμένες κάτω, ψυγεία χάσκουν ανοικτά, έγγραφα είναι σκορπισμένα παντού.

«Χάσαμε όλα τα περιεχόμενα των βιολογικών τραπεζών μας, όπου βρίσκονται δεδομένα 40 και πλέον ετών», δήλωσε ο ιδρυτής του, Άχμεντ Φαχάλ. «Είναι δύσκολο να το αντέξουμε», πρόσθεσε.

Η εγκατάσταση του MRC παραμένει απροσπέλαστη για τις υγειονομικές αρχές και αυτό κάνει αδύνατη «κάθε αποτίμηση των ζημιών», τόνισε ο ΠΟΥ.

Το MRC, που ιδρύθηκε το 1991 υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου της Χαρτούμ, είναι το μοναδικό στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στη μελέτη του μυκητώματος, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ΠΟΥ.

Κάθε χρόνο η δομή υγείας υποδεχόταν κάπου 12.000 ασθενείς, σύμφωνα με τον ιδρυτή της.

Το 2019, το κέντρο είχε κάνει την πρώτη στον κόσμο κλινική δοκιμή για την ασθένεια αυτή, με την υποστήριξη του ΠΟΥ και της κυβέρνησης του Σουδάν.

Προσωρινή κλινική, εγκατεστημένη στην Κασάλα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, έχει αναλάβει πλέον 240 ασθενείς με μυκήτωμα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Άλλο ιατρικό κέντρο άνοιξε τις πόρτες του στο χωριό Ουάντ Όνσα, στην πολιτεία Ανατολική Σέναρ (νοτιοανατολικά).

Οι δυο δομές έχουν υποστήριξη από το υπουργείο Υγείας, αλλά αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες, ιδίως έλλειψη χρηματοδότησης, σημείωσε ο ΠΟΥ.

Το μυκήτωμα, που προκαλούν βακτήρια ή μύκητες στο έδαφος ή στο νερό, μπορεί να φθάσει ως και να διαβρώσει οστά.

Σε προχωρημένο στάδιο της λοίμωξης «ο ακρωτηριασμός είναι η μοναδική επιλογή», εξηγεί η Μπόρνα Νιαόκε-Ανόκε, υπεύθυνη του προγράμματος για το μυκήτωμα στη φαρμακευτική πρωτοβουλία για τις παραμελημένες ασθένειες (DNDi), ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό έρευνας με έδρα τη Γενεύη.

Το 2016, το μυκήτωμα, που πλήττει ειδικά φτωχούς πληθυσμούς και αγρότες, χειρώνακτες και βοσκούς σε αναπτυσσόμενες χώρες, κατατάχτηκε από τον ΠΟΥ στις «παραμελημένες τροπικές ασθένειες» (NTD).

«Τείνουμε να λέμε πως το μυκήτωμα είναι από τις πιο παραμελημένες ανάμεσα στις παραμελημένες ασθένειες», τόνισε η κενυάτισσα ειδικός. Στο κέντρο «πήγαιναν για να υποβληθούν σε θεραπεία ασθενείς από την Αιθιοπία, το Τσαντ, τη Νιγηρία, ακόμη κι από την Υεμένη», υπογράμμισε.

«Σήμερα, το Σουδάν έκανε μεγάλο βήμα προς τα πίσω πίσω», στηλίτευσε η Δρ. Νιαόκε-Ανόκε.

Πηγή: skai.gr

