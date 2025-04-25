Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Γουίτκοφ αύριο στο Ομάν για τον 3ο κύκλο συνομιλιών με το Ιράν

Ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, θα συμμετάσχει αύριο Σάββατο στο σουλτανάτο του Ομάν στον τρίτο κύκλο συνομιλιών με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, καθώς η Ουάσιγκτον μοιάζει να συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην προσπάθεια επίτευξης διπλωματικής λύσης.

«Ο επόμενος κύκλος των διαπραγματεύσεων θα γίνει στο Ομάν το Σάββατο και θα συνιστά την πρώτη συνάντηση τεχνικών ομάδων», δήλωσε στον Τύπο χθες Πέμπτη η Τάμι Μπρους, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Από αμερικανικής πλευράς ο Μάικλ Άντον, υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, θα διευθύνει τις εργασίες, όμως ο Στιβ Γουίτκοφ «θα είναι επίσης παρών», διευκρίνισε η εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο κ. Γουίτκοφ συναντήθηκε με ιρανούς αξιωματούχους το περασμένο Σάββατο στη Ρώμη, και σε αυτή την περίπτωση με μεσολάβηση του Ομάν. Συμμετείχε επίσης στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, τη 12η Απριλίου, στην πρωτεύουσα του σουλτανάτου Μούσκατ.

Οι δυο πλευρές εξέφρασαν αισιοδοξία μετά τις συνομιλίες στη Ρώμη, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ λέει πως θα προτιμούσε διπλωματική λύση με το Ιράν, αλλά χωρίς να αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή, προκειμένου το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Η Τεχεράνη αρνείται πάντα πως έχει σκοπό να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Από τη δική του πλευρά, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες Πέμπτη διατεθειμένος να επισκεφθεί τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία, συμβαλλόμενα μέρη στη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, επισήμως το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ).

Ως αυτό το στάδιο, οι τρεις χώρες αυτές δεν εμπλέκονται άμεσα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ —παρότι δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 1980— που άρχισαν τη 12η Απριλίου με μεσολάβηση του Ομάν.

Η συμφωνία του 2015 προσέφερε στην Ισλαμική Δημοκρατία ελάφρυνση των διεθνών κυρώσεων με αντάλλαγμα περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμά της. Αλλά έγινε νεκρό γράμμα μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από αυτήν το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

«Μετά τις πρόσφατες διαβουλεύσεις μου στη Μόσχα και στο Πεκίνο, είμαι έτοιμος να κάνω ένα πρώτο βήμα με επισκέψεις στο Παρίσι, στο Βερολίνο και στο Λονδίνο», σημείωσε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί μέσω X.

Δήλωσε διατεθειμένος για διάλογο με τους Ευρωπαίους «όχι μόνο για τον φάκελο του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και για κάθε άλλο πεδίο κοινού ενδιαφέροντος και ανησυχίας».

«Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της E3», της ομάδας των τριών ευρωπαϊκών κρατών, πρόσθεσε.

Το Παρίσι «θα παρακολουθήσει στενά αν αυτή την ανακοίνωση του ιρανού υπουργού θα ακολουθήσουν ενέργειες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αντιδρώντας ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών Κριστόφ Λεμουάν.

Η Γαλλία, πρόσθεσε, θα συνέχιζε «πολύ πρόθυμα τον διάλογο με τους Ιρανούς» για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ούτε το Βερολίνο, ούτε το Λονδίνο αντέδρασαν αμέσως.

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τις αυριανές συνομιλίες, ο κ. Αραγτσί ταξίδεψε την Τετάρτη στην Κίνα, για διαβουλεύσεις με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι.

Την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε αξιοσημείωτα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο κ. Αραγτσί εξέφρασε ικανοποίηση για το επίπεδο της συνεργασίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και τους συμμάχους της, την Κίνα και τη Ρωσία, ωστόσο σημείωσε πως οι σχέσεις με τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες που ήταν συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία βρίσκονται «αυτή τη στιγμή» στα «κάτω τους».

Σε αντίποινα για την αμερικανική αποχώρηση από τη συμφωνία του 2015 και την επαναφορά των κυρώσεων των ΗΠΑ σε ισχύ, το Ιράν άρχισε προοδευτικά να παίρνει τις αποστάσεις του και να αθετεί υποχρεώσεις του δυνάμει του κειμένου. Πολλαπλασίασε τον αριθμό και την απόδοση των συσκευών φυγοκέντρισης που διαθέτει, με άλλα λόγια μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό ουρανίου, ώστε να παράγει περισσότερο, εμπλουτισμένο σε υψηλότερο βαθμό και ταχύτερα, στις εγκαταστάσεις του στο Νατάνζ και στο Φορντό (κεντρικά). Πλέον εμπλουτίζει ουράνιο ως και στο 60%, πολύ πάνω από όριο του 3,67% δυνάμει της συμφωνίας, πάντως παραμένοντας αρκετά κάτω από το επίπεδο 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ο Ραφαέλ Γκρόσι, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα πως το Ιράν δεν είναι «μακριά» από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Τον Δεκέμβριο, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη διεμήνυαν πως θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν το «snapback», μηχανισμό που προβλεπόταν στο πλαίσιο του 2015 για την αυτόματη επανεπιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος της Τεχεράνης.

Η προθεσμία για την ενεργοποίηση της ρήτρας εκπνέει τον Οκτώβριο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε την περασμένη Παρασκευή 18η Απριλίου τους Ευρωπαίους να πάρουν το ταχύτερο «σημαντική απόφαση» για την «επαναφορά των κυρώσεων» σε βάρος του Ιράν σε ισχύ.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί κατήγγειλε προχθές Τετάρτη τις «απόπειρες», ειδικά από πλευράς Ισραήλ, για να «εκτροχιαστεί η διπλωματία», να καταρρεύσουν οι συνομιλίες σε εξέλιξη.

Την ίδια ημέρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε πως θα τεθεί σε κίνδυνο «η τύχη όλης της ανθρωπότητας» αν αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Ισλαμική Δημοκρατία.

Πηγή: skai.gr

