Ζελένσκι: «Δυνάμεις της Ρωσίας προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν αεροπορικές επιδρομές ως προκάλυψη για να προελάσουν»

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος αναφορά που του υποβλήθηκε από πλευράς του αρχηγού του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στρατηγού Ολεξάντρ Σίρσκι, ανέφερε σήμερα μέσω Telegram πως ρωσικά στρατεύματα προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τις χθεσινές μαζικές αεροπορικές επιδρομές ως προκάλυψη για να προελάσουν, προσθέτοντας πως απωθήθηκαν.

«Οι Ρώσοι (...) προσπάθησαν, με την κάλυψη των μαζικών αεροπορικών πληγμάτων τους, να προελάσουν στο πεδίο», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους. «Όταν οι δυνάμεις μας επικεντρώνονταν στο μέγιστο στην άμυνα έναντι των πυραύλων και των drones, οι Ρώσοι προχώρησαν σε εντατικές χερσαίες επιθέσεις. Αλλά απωθήθηκαν», διαβεβαίωσε.

