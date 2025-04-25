Διάσκεψη για την Ειρηνευτική Δράση του OHE τον Μάιο στο Βερολίνο

Ανώτατοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας παρουσίασαν τους στόχους και τη δομή της επικείμενης Διάσκεψης Υπουργών για τη δράση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 13-14 Μαΐου 2025. Την ενημέρωση πραγματοποίησαν ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο Υφυπουργός 'Αμυνας της Γερμανίας, Νιλς Χίλμερ, και η Πρέσβης Καταρίνα Στας, Γενική Διευθύντρια του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Χίλμερ τόνισε ότι η Διάσκεψη του Βερολίνου λαμβάνει χώρα μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα γερμανική κυβέρνηση, σηματοδοτώντας την ισχυρή δέσμευση της στη διεθνή συνεργασία. «Αναμένουμε περίπου χίλιους συμμετέχοντες μεταξύ αυτών πολλοί Υπουργοί Εξωτερικών ή 'Αμυνας». Στόχος της Διάσκεψης είναι «η συζήτηση για το μέλλον της ειρηνευτικών επιχειρήσεων και η εξασφάλιση ουσιαστικών δεσμεύσεων», ενώ θα περιλαμβάνει και θεματικές συνεδρίες υψηλού επιπέδου.

Η Γερμανία, η οποία ανέλαβε τη σκυτάλη από τη Γκάνα τον Δεκέμβριο 2023, στοχεύει στην ενίσχυση της παγκόσμιας υποστήριξης προς την ειρηνευτική δράση ως εργαλείο του ΟΗΕ. «Η ειρηνευτική δράση του ΟΗΕ έχει στόχο την πολυμερή συνεργασία», υπογράμμισε ο κ. Χίλμερ, αναγνωρίζοντας όμως τις προκλήσεις που συνδέονται με την αλλαγή της φύσης των συγκρούσεων, την παραπληροφόρηση και την αυξανόμενη πόλωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η πρέσβης Στας επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση της Γερμανίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες του ΟΗΕ. «Η ειρηνευτική δράση παραμένει θεμέλιος λίθος του ΟΗΕ και φάρος ελπίδας για εκατομμύρια ανθρώπους» τόνισε. Ως συμπροεδρεύουσα του «Συμφώνου για το Μέλλον» και πρόεδρος της Επιτροπής Οικοδόμησης της Ειρήνης του ΟΗΕ για το 2025, η Γερμανία προτίθεται να θέσει στρατηγικά ζητήματα όπως η συναίνεση των κρατών υποδοχής, η εντολή των αποστολών και νέα μοντέλα ειρηνευτικής δράσης.

«Η Γερμανία συνεργάστηκε στενά με τον ΟΗΕ και την κοινωνία των πολιτών. Στηρίζει τη Συμμαχία για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, μια ένωση πάνω απο πενήντα οργανώσεων που θα διοργανώσουν συμπόσιο στο Βερολίνο πριν τη Διάσκεψη» ανέφερε.

Έμφαση θα δοθεί επίσης στη συνεργασία με περιφερειακούς οργανισμούς, στη χρήση τεχνολογιών για αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, στη σύνδεση ειρηνευτικής δράσης, οικοδόμησης ειρήνης και πρόληψης συγκρούσεων, αλλά και στην περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και στη συμμετοχή των γυναικών.

Τα αποτελέσματα της Διάσκεψης αναμένεται να τροφοδοτήσουν την επισκόπηση του Γενικού Γραμματέα για το μέλλον των ειρηνευτικών επιχειρήσεων και να συμβάλουν στην υλοποίηση του κεφαλαίου «Ειρήνη και Ασφάλεια» του Συμφώνου για το Μέλλον.

Η Γερμανία, η οποία συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό με χρήματα και προσωπικό σε αποστολές όπως η UNIFIL, η UNMISS και η MINURSO, επιδιώκει να επιβεβαιώσει τον ηγετικό της ρόλο και να προωθήσει τη μεταρρύθμιση της ειρηνευτικής δράσης.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, παρουσίασε τους στόχους και τη σημασία της επικείμενης Διάσκεψης και εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες του προς τη Γερμανία για την πρωτοβουλία.

Τόνισε ότι η Διάσκεψη αποτελεί «μια μοναδική ευκαιρία να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία της ειρηνευτικής δράσης» και να αποτυπωθεί «ένα ισχυρό επίπεδο υποστήριξης και δέσμευσης των Κρατών-Μελών». Επεσήμανε ότι η Διάσκεψη θα είναι μια ευκαιρία για κοινή προσέγγιση στις σύγχρονες προκλήσεις και προσαρμογή των ειρηνευτικών επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες.

Ο κ. Λακρουά δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τη σοβαρότητα των σημερινών διεθνών κρίσεων. «Αντιμετωπίζουμε περισσότερες συγκρούσεις, εντός και μεταξύ κρατών, από οποιαδήποτε άλλη εποχή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι συγκρούσεις αυτές είναι πλέον «πολύπλοκες και αλληλένδετες».

Ανέδειξε τις νέες πηγές αστάθειας όπως το οργανωμένο έγκλημα και η κλιματική αλλαγή, αλλά και τον διττό ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών, που «μπορούν να ενισχύσουν, αλλά και να υπονομεύσουν» την ειρηνευτική δράση μέσω της παραπληροφόρησης.

Υπογράμμισε ότι αυτές οι προκλήσεις λαμβάνουν χώρα σε ένα «διχασμένο και πολωμένο διεθνές περιβάλλον», το οποίο χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη πρόκληση» για το έργο του ΟΗΕ στην ειρήνη και ασφάλεια.

Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Λακρουά υπενθύμισε την ανεκτίμητη προσφορά των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, που «καθημερινά προστατεύουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, σώζοντας ζωές» και υποστηρίζουν πολιτικές διαδικασίες και την ενίσχυση των κρατικών θεσμών.

Ο κ. Λακρουά ανακοίνωσε ότι «ο Γενικός Γραμματέας θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Βερολίνου», τονίζοντας τη θεσμική στήριξη του ΟΗΕ.

Στη Διάσκεψη θα εξεταστεί επίσης η ανάγκη για «οικονομικά πιο αποδοτική ειρηνευτική δράση», υπό τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις.

Πηγή: skai.gr

