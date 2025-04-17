Για την κλιμακούμενη κατάσταση στο Νότιο Σουδάν ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και επικεφαλής της UNSMIS, Νίκολας Χέισομ, εξέφρασε την έντονη ανησυχία για την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα.

Ανέφερε ότι η ένταση μεταξύ των βασικών μερών που υπέγραψαν την Ανανεωμένη Ειρηνευτική Συμφωνία (ο πρόεδρος Σάλβα Κιρ και ο αντιπρόεδρος Ρικ Μακάρ) έχει κλιμακωθεί και τείνει να γίνει «ευρείας κλίμακας στρατιωτική αντιπαράθεση», με επίκεντρο την Πολιτεία Άνω Νείλου.

Η βία, ανέφερε, πυροδοτήθηκε από την κατάληψη φρουρίου του Στρατού Άμυνας του Νοτίου Σουδάν από την πολιτοφυλακή γνωστή ως «Λευκός Στρατός» και συνεχίστηκε με αεροπορικές επιδρομές, προκαλώντας θύματα αμάχων και εκτοπίζοντας πάνω από 80.000 ανθρώπους, ενώ υπάρχουν αναφορές για ανάπτυξη δυνάμεων της Ουγκάντα κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον κ. Χέισομ η κρίση κορυφώθηκε στις 7 Μαρτίου με επίθεση σε ελικόπτερο του ΟΗΕ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε ένα μέλος του πληρώματος, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν λάβει περί ασφαλούς διέλευσης. Ο κ. Χέισομ υπογράμμισε πως αυτή η «θλιβερή καθοδική πορεία» περιλαμβάνει στρατολόγηση παιδιών και «τη σύλληψη του αντιπροέδρου Ρικ Μακάρ», γεγονός που διαβρώνει περαιτέρω την εμπιστοσύνη.

Προειδοποίησε ότι η πορεία αυτή θυμίζει τις συγκρούσεις του 2013 και 2016, που κόστισαν τη ζωή σε πάνω από 400.000 ανθρώπους. Η Αποστολή του ΟΗΕ στη χώρα UNMIS διεξάγει «εντατικές διπλωματικές προσπάθειες» με εταίρους όπως η Αφρικανική Ένωση, η IGAD και ο Πάπας Φραγκίσκος, καλώντας όλες τις πλευρές να «επιλύσουν τις εντάσεις μέσω διαλόγου».

Ανέφερε επίσης πως η χώρα βιώνει «τη χειρότερη ανθρωπιστική προοπτική από την ανεξαρτησία της», με 9,3 εκατ. ανθρώπους να χρειάζονται βοήθεια και 7,7 εκατ. να αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια. Η επιδημία χολέρας έχει προκαλέσει 877 θανάτους, ενώ το σύστημα υγείας καταρρέει. Υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των μέτρων προστασίας αμάχων και της εκλογικής στήριξης της UNMISS, προειδοποιώντας πως η Αποστολή «δεν μπορεί να βρίσκεται παντού, ταυτόχρονα». Η Ανανεωμένη Ειρηνευτική Συμφωνία, τόνισε, παραμένει «το μόνο βιώσιμο πλαίσιο για την υπέρβαση του φαύλου κύκλου της βίας».

H διευθύντρια του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), Έντεμ Γουοσόρνου περιέγραψε την επιδεινούμενη κρίση στο Νότιο Σουδάν ως «έναν ανθρωπιστικό εφιάλτη», προειδοποιώντας ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, αυτός ο εφιάλτης «θα γίνει πολύ γρήγορα πραγματικότητα». Εστίασε σε τρεις κύριες προκλήσεις: την κλιμακούμενη βία, τις αλληλοεπικαλυπτόμενες κρίσεις και τα σοβαρά εμπόδια στο ανθρωπιστικό έργο.

«9,3 εκατομμύρια Νοτιοσουδανοί - τα τρία τέταρτα του πληθυσμού - χρειάζονται κάποια μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας», σημείωσε, με τα παιδιά να αποτελούν το ήμισυ αυτού του αριθμού. Οι συγκρούσεις και οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην Πολιτεία Άνω Νείλου έχουν εκτοπίσει περίπου 130.000 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους διέφυγαν στην Αιθιοπία. «Η αυξανόμενη βία και ο εκτοπισμός έχουν εντείνει την έκθεση των γυναικών και κοριτσιών σε σεξουαλική βία και εκμετάλλευση», τόνισε.

Η βία, ανέφερε, έχει διακόψει κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η αναστολή λειτουργίας του Νοσοκομείου Ουλάνγκ, ενώ τέσσερις εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια έχουν σκοτωθεί. Η επιδημία χολέρας, ανέφερε, συνεχίζεται με «τα κρίσιμα ιατρικά αποθέματα να εξαντλούνται ταχύτατα». Στην πρωτεύουσα Τζούμπα, σχεδόν 10.000 άνθρωποι έχουν καταφύγει σε καταυλισμούς.

Σύμφωνα με την κ. Γουοσόρνου η πείνα αγγίζει επίσης οριακά επίπεδα: «Σχεδόν 7,7 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε επισιτιστική ανασφάλεια - σε σύγκριση με 7,1 εκατομμύρια πέρυσι», με 650.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών να διατρέχουν κίνδυνο σοβαρού υποσιτισμού. Η κλιματική κρίση, ο πληθωρισμός και η οικονομική κατάρρευση που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στο Σουδάν επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση.

«Ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί στο 180%» ανέφερε.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι τον Φεβρουάριο είχαν υποστηριχθεί 1,3 εκατομμύρια άτομα, ανέφερε, η ανθρωπιστική ανταπόκριση «υπονομεύεται σοβαρά από πρωτοφανείς περικοπές στη χρηματοδότηση».

Όπως είπε, το σχέδιο για το 2025 απαιτεί 1,7 δισ. δολάρια για την υποστήριξη 5,4 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η κ. Γουοσόρνου έκανε έκκληση για «άμεση παύση των εχθροπραξιών», προστασία των αμάχων και του ανθρωπιστικού προσωπικού και επείγουσα χρηματοδότηση.

«Ζωές βρίσκονται σε κίνδυνο», κατέληξε, τονίζοντας την ανάγκη για «άμεση, συντονισμένη και αποφασιστική δράση».

Σέκερης: «Να δοθεί τέλος στις συγκρούσεις και να προστατευθούν τα παιδιά»

O Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης

O Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης στην τοποθέτηση του ζήτησε την πλήρη ένταξη των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία και τόνισε ότι η προστασία τους είναι απαραίτητη.

Εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ελλάδας για τη στρατολόγηση παιδιών σε συγκρούσεις, υπογραμμίζοντας ότι «είναι επείγον να δοθεί τέλος σε αυτές τις παραβιάσεις και να προστατευθούν τα παιδιά».

Καταδίκασε επίσης τη βία στο Νότιο Σουδάν και επανέλαβε την υποστήριξή του για την ανανέωση της εντολής της αποστολής του ΟΗΕ στη χώρα UNMIS.

