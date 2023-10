Οι Ισραηλινοί ετοιμάζονται για επίθεση: Μπαράζ πληγμάτων στη Γάζα για να εξασθενήσουν τις θέσεις της Χαμάς

Your browser does not support the audio element.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε νοσοκομείο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας να εκκενωθεί έως τις 6 το πρωί - Στα όπλα έως 360.000 έφεδροι

Σε μπαράζ επιθέσεων και πληγμάτων στη Γάζα αποδύθηκε την Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός για να εξασθενήσει τις θέσεις της Χαμάς, με τη στρατηγική αυτή να υποδεικνύει ότι η μεγάλη χερσαία επιχείρηση που υπόσχεται ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεν θα καθυστερήσει για πολύ ακόμα. Το Ισραήλ έχει καλέσει στα όπλα έως 360.000 εφέδρους μετά την επίθεση του Σαββάτου από εκατοντάδες ενόπλους της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε το Νοσοκομείο Al Awda στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας να εκκενωθεί έως τις 6 το πρωί, ανακοίνωσε η οργάνωση για τα δικαιώματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF).



Η προειδοποίηση είναι μια ακόμα ένδειξη ότι το Ισραήλ σχεδιάζει την εκστρατεία του στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας τις επόμενες ώρες.



«Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την ενέργεια, τη συνεχιζόμενη αδιάκριτη αιματοχυσία και τις επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη στη Γάζα. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε το προσωπικό και τους ασθενείς μας», ανέφεραν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. «Η εκκένωση των ασθενών παραμένει περίπλοκη».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι πραγματοποιούν «εκτεταμένες» αεροπορικές επιδρομές εναντίον πολλών τοποθεσιών της Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιδρομές στο έδαφος της Γάζας για να εξαλείψει την απειλή των τρομοκρατικών πυρήνων και υποδομών.



«Οι στρατιώτες συνέλεξαν στοιχεία που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό ομήρων» τονίζεται σε ανακοίνωση των IDF.



Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία συνέχισε να χτυπά τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς και συστοιχίες αντιαρματικών πυραύλων στη Γάζα «αμέσως μετά τη χρήση τους για επίθεση στο Ισραήλ».

Παράλληλα, ένα drone των IDF χτυπά αυτή τη στιγμή τρομοκρατικούς στόχους που ανήκουν στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Οι IDF θα προστατέψουν τον λαό του Ισραήλ. Η Χαμάς έσφαξε αδιάκριτα αθώους Ισραηλινούς πολίτες. Τώρα η Χαμάς κρύβεται πίσω από τους ανθρώπους στη Γάζα. Γι' αυτό τους ζητάμε να μετακινηθούν. Γιατί ο Ισραηλινός Στρατός θα προστατεύσει τον λαό του Ισραήλ» διαμηνύει ο ισραηλινός στρατός.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τοπικές επιδρομές στα περίχωρα της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσπάθεια εκκαθάρισης της περιοχής από τρομοκράτες της Χαμάς και όπλα. «Σε αυτές τις επιχειρήσεις έγινε προσπάθεια και στη Λωρίδα της Γάζας για τον εντοπισμό αγνοουμένων» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι το ισραηλινό τελεσίγραφο για εκκένωση της Λωρίδας της Γάζας (8 το βράδυ) έληξε.

Οι δυνάμεις των IDF (άρματα και μονάδες πεζικού) έψαχναν για ομήρους που είχε πάρει η Χαμάς. Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών εντοπισμού των αγνοουμένων, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρομοκρατικές μονάδες της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης μιας που εκτόξευσε έναν κατευθυνόμενο αντιαρματικό πύραυλο.

«Ή θα ζήσουμε με το κεφάλι ψηλά, ή θα πεθάνουμε μαχόμενοι»

Ομοβροντία ρουκετών εκτόξευσε η Χαμάς κατά του Τελ Αβίβ το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά τις θέσεις της στη Γάζα.



Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για το μπαράζ ρουκετών που εκτοξεύτηκε προς το Τελ Αβίβ και τις γύρω πόλεις του κεντρικού Ισραήλ.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε την Παρασκευή ότι η τρέχουσα κατάσταση στη Γάζα αντιπροσωπεύει «μια εξαιρετικά θρασεία και βάναυση προσπάθεια για τη βίαια απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τη γη τους».



Ο Ιζάτ αλ-Ρισέκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, διεμήνυσε ότι η οργάνωση «δεν θα παραδώσει τον νόμιμο αγώνα μας για ελευθερία και αυτοδιάθεση». «Ή θα ζήσουμε με το κεφάλι ψηλά, ή θα πεθάνουμε μαχόμενοι» διεμήνυσε ο αλ-Ρισέκ.



Σημείωσε ότι το Ισραήλ έπληξε τη Γάζα με 6.000 βόμβες την περασμένη εβδομάδα, αριθμός που παρέχεται από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.



Η Χαμάς απέρριψε το κάλεσμα του Ισραήλ «να εκδιωχθούμε από τα σπίτια μας για άλλη μια φορά» και «θα αντισταθεί στην προσπάθεια του Ισραήλ να εκκαθαρίσει εθνοτικά τη Γάζα», πρόσθεσε ο αλ-Ρίσεκ.



Ο ισραηλινός στρατός έδωσε τελεσίγραφο σε 1,1 εκατομμύρια Παλαιστινίους που ζουν στη βόρεια Γάζα να εκκενώσουν τα σπίτια τους έως τις 8 το βράδυ της Παρασκευή, στο πλαίσιο της επικείμενης μεγάλης χερσαίας επέμβασης.



Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα «απάνθρωπες» και «βάρβαρες» και είπε ότι παραβιάζουν «όλους τους νόμους και τις συνθήκες που οι λεγόμενες ελεύθερες και δημοκρατικές χώρες ισχυρίζονται ότι πιστεύουν».

