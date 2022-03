Τη ρωσική πολεμική μηχανή, που φαίνεται να βρίσκεται στις παρυφές του Κιέβου, δείχνει να αψηφά η ουκρανική κυβέρνηση. Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Άμυνας Αλέξιι Ρέζνικοφ ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας παραμένει στην πρωτεύουσα βγάζοντας σέλφι με φόντο την πόλη.



«Η ουκρανική κυβέρνηση θα δεχτεί την παράδοση της Ρωσίας με κατανόηση», δήλωσε σαρκαστικά ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, συμβουλεύοντας τους Ρώσους στρατιώτες να παραδοθούν άμεσα στις ουκρανικές αρχές.



Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ότι η ηγεσία της Ουκρανίας, με επικεφαλής τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παραμένει στο Κίεβο. «Τα μέλη της κυβέρνησης εργάζονται όλα, όλα είναι στη δουλειά τους. Όσο θλιβερό κι αν είναι αυτό για τη Ρωσία», διεμήνυσε ο Ρέζνικοφ.



Good evening,we’re from Ukraine🇺🇦

The President,country's leadership,members of the government-all work,in their places.We know how sad its for 🇷🇺.I recommend every russian soldier to follow a russian ship before its too late. BTW 🇺🇦 will accept 🇷🇺 capitulation with understanding pic.twitter.com/dKIIB5LHEE